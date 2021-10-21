Хай весь світ побачить: Україна готова пустити до бойовика Косяка Червоний Хрест

Україна готова пустити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до затриманого бойовика Андрія Косяка, якого затримали на Донбасі із російським паспортом.

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка, наданий "Українській правді"

Пряма мова Ніколенка: "Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка.

Міжнародна спільнота має побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу. Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави".

Деталі: Він додав, що МЗС через посольства за кордоном поінформує іноземні уряди про докази російської агресії та грубі порушення Росією домовленостей лідерів Нормандського формату.

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