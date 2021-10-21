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Хай весь світ побачить: Україна готова пустити до бойовика Косяка Червоний Хрест

Четвер, 21 жовтня 2021, 16:05
Хай весь світ побачить: Україна готова пустити до бойовика Косяка Червоний Хрест
ФОТО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ У ТКГ

Україна готова пустити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до затриманого бойовика Андрія Косяка, якого затримали на Донбасі із російським паспортом.

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка, наданий "Українській правді"

Пряма мова Ніколенка: "Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка.

Міжнародна спільнота має побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу. Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави".

Деталі: Він додав, що МЗС через посольства за кордоном поінформує іноземні уряди про докази російської агресії та грубі порушення Росією домовленостей лідерів Нормандського формату.

Передісторія:

  • 13 жовтня Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомила, що озброєні особи з пов'язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під приводом розмінування поблизу Золотого вели розвідку позицій, залишених Збройними силами України, – українські бійці затримали Андрія Косяказ "військовим квитком", у якому значиться його російський паспорт, виданий у лютому 2020 року.
  • Служба безпеки України допитала Косяка. За даними СБУ, затриманий на Лугащині бойовик має кримінальне минуле. На мобільному пристрої Косяка виявили відео його участі в обстрілі позицій ЗСУ.
  • Представники ОРЛО вимагали відпустити свого "офіцера"і припинили всі контакти з Києвом у СЦКК до повернення Косяка. 
  • 20 жовтня міністерство закордонних справ Росії виступило з вимогою допустити російських консульських працівників до затриманого Косяка, адже він отримав паспорт Російської Федерації.

Українська правда

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Теми: ДонбасООС
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