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Пусть весь мир увидит: Украина готова пустить к боевику Косяку Красный Крест

Четверг, 21 октября 2021, 16:05
Пусть весь мир увидит: Украина готова пустить к боевику Косяку Красный Крест

Украина готова пустить представителей Международного комитета Красного Креста к задержанному боевику Андрею Косяку, которого задержали на Донбассе с российским паспортом.

Источник: комментарий пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрею Косяку.

Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа. Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированое участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории нашего государства".

Детали: Он добавил, что МИД через посольство за рубежом проинформирует иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров Нормандского формата.

Предыстория:

  • 13 октября Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила, что вооруженные лица с повязками Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) под предлогом разминирования вблизи Золотого вели разведку позиций, оставленных Вооруженными силами Украины, – украинские бойцы задержали Андрея Косякас "военным билетом", в котором значится его российский паспорт, выданный в феврале 2020 года.
  • Служба безопасности Украины допросила Косяка. По данным СБУ, задержанный в Луганской области боевик имеет криминальное прошлое. На мобильном устройстве Косяка обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.
  • Представителей ОРЛО требовали отпустить своего "офицера"и прекратили все контакты с Киевом в СЦКК до возвращения Косяка.
  • 20 октября министерство иностранных дел России выступило с требованием допустить российских консульских работников к задержаному Косяку, ведь он получил паспорт Российской Федерации.

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Темы: ДонбассООС
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