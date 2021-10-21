Пусть весь мир увидит: Украина готова пустить к боевику Косяку Красный Крест

Украина готова пустить представителей Международного комитета Красного Креста к задержанному боевику Андрею Косяку, которого задержали на Донбассе с российским паспортом.

Источник: комментарий пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрею Косяку.

Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа. Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированое участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории нашего государства".

Детали: Он добавил, что МИД через посольство за рубежом проинформирует иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров Нормандского формата.

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