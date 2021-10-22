Reuters: Випробування Пентагоном гіперзвукової зброї зазнало невдачі

Програма Пентагону зі створення гіперзвукової зброї зазнала невдачі: ракета-носій зі зброєю вийшла з ладу.

Джерело: джерела Reuters, поінформовані про результати випробувань

Деталі: За словами двох осіб, тестування було призначене для перевірки аспектів одного з розроблених Пентагоном гіперзвукових літальних апаратів. Ці апарати запускаються з ракети в верхніх шарах атмосфери, а потім досягають мети зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку, або близько 6200 км на годину.

Зазначається, що днем раніше в рамках окремої серії випробувань ВМС і армія США протестували прототипи компонентів гіперзвукової зброї. Це випробування успішно "продемонструвало передові гіперзвукові технології, можливості і прототипи систем в реальних умовах експлуатації".

Що передувало: