Reuters: Испытание Пентагоном гиперзвукового оружия потерпело неудачу

Программа Пентагона по созданию гиперзвукового оружия потерпела неудачу: ракета-носитель с оружием вышла из строя.

Источник: источники Reuters, осведомленные о результатах испытаний

Детали: По словам двух человек, тестирование было предназначено для проверки аспектов одного из разработанных Пентагоном гиперзвуковых летательных аппаратов. Эти аппараты запускаются с ракеты в верхних слоях атмосферы, а затем достигают цели со скоростью, которая более чем в пять раз превышает скорость звука, или около 6200 км в час.

Отмечается, что днем ​​ранее в рамках отдельной серии испытаний ВМС и армия США протестовали прототипы компонентов гиперзвукового оружия. Это испытание успешно "продемонстрировало передовые гиперзвуковые технологии, возможности и прототипы систем в реальных условиях эксплуатации".

Что предшествовало: