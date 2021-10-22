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Reuters: Испытание Пентагоном гиперзвукового оружия потерпело неудачу

Пятница, 22 октября 2021, 00:45
RINGO CHIU/AFP via Getty Images

Программа Пентагона по созданию гиперзвукового оружия потерпела неудачу: ракета-носитель с оружием вышла из строя.

Источник: источники Reuters, осведомленные о результатах испытаний

Детали: По словам двух человек, тестирование было предназначено для проверки аспектов одного из разработанных Пентагоном гиперзвуковых летательных аппаратов. Эти аппараты запускаются с ракеты в верхних слоях атмосферы, а затем достигают цели со скоростью, которая более чем в пять раз превышает скорость звука, или около 6200 км в час.

Отмечается, что днем ​​ранее в рамках отдельной серии испытаний ВМС и армия США протестовали прототипы компонентов гиперзвукового оружия. Это испытание успешно "продемонстрировало передовые гиперзвуковые технологии, возможности и прототипы систем в реальных условиях эксплуатации".

Что предшествовало:

  • 16 октября стало известно, что американские военные планируют осуществить в течение следующих 18 месяцев три контрольных тестовых пуска гиперзвуковых ракет наземного базирования перед постановкой их на вооружение в 2023 году.
  • По данным СМИ, Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. Ракета облетела Землю на низкой орбите, а затем была направлена ​​к цели, "продемонстрировав передовые космические возможности, которые застали врасплох разведку США".
  • 21 октября президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен запуском китайских гиперзвуковых ракет.

Темы: СШАоружие
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