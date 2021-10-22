Ознак "червоної" зони досягла ще й Миколаївщина

Миколаївська область за показниками кількісті госпіталізацій covid-хворих та завантаженості ліжок з киснем наблизилася до "червоної" зони карантину.

Джерело: дані МОЗ станом на 22 жовтня

Деталі: Ці показники у Миколаївській області перевищені 3 дні поспіль – це дає підстави для можливого введення в регіоні "червоного" рівня епіднебезпеки.

Інфографіка моз

Станом на 22 жовтня у переліку "помаранчевих" регіонів з ознаками "червоних" опинилися 5 областей – Житомирська, Луганська, Рівненська, Сумська і Миколаївська.

Що було раніше: 21 жовтня Рівненська область за показниками виявлення нових випадків коронавірусу та кількісті госпіталізацій covid-хворих наблизилася до "червоної" зони карантину.

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