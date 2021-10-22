Ознак "червоної" зони досягла ще й Миколаївщина
П'ятниця, 22 жовтня 2021, 14:04
Миколаївська область за показниками кількісті госпіталізацій covid-хворих та завантаженості ліжок з киснем наблизилася до "червоної" зони карантину.
Джерело: дані МОЗ станом на 22 жовтня
Деталі: Ці показники у Миколаївській області перевищені 3 дні поспіль – це дає підстави для можливого введення в регіоні "червоного" рівня епіднебезпеки.
Станом на 22 жовтня у переліку "помаранчевих" регіонів з ознаками "червоних" опинилися 5 областей – Житомирська, Луганська, Рівненська, Сумська і Миколаївська.
Що було раніше: 21 жовтня Рівненська область за показниками виявлення нових випадків коронавірусу та кількісті госпіталізацій covid-хворих наблизилася до "червоної" зони карантину.
Передісторія:
- З 15 жовтня Херсонська область першою з часів весняного локдауну перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення covid-19. А з 18 жовтня така ж доля спіткала Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську область.
- З 23 жовтня Сумська область буде відноситися до "червоного" регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.
- Також незабаром "червона" зона може загрожувати Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областям.
- З 21 жовтня Кабмін змінив правила перевезення пасажирів під час карантину. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за наявності у пасажирів covid-сертифіката (про одну дозу, або повну вакцинацію), негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на сovid-19, зроблених не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
Українська правда