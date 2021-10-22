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Признаков "красной" зоны достигла еще и Николаевская область

Пятница, 22 октября 2021, 14:04
Признаков красной зоны достигла еще и Николаевская область
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Николаевская область по показателям количества госпитализаций covid-больных и загруженности коек с кислородом приблизилась к "красной" зоне карантина.

Источник: данные Минздрава по состоянию на 22 октября

Детали: Эти показатели в Николаевской области превышены 3 дня подряд – это дает основания для возможного введения в регионе "красного" уровня эпидопасности. 

 
Инфографика моз

По состоянию на 22 октября в перечне "оранжевых" регионов с признаками "красных" оказались 5 областей – Житомирская, Луганская, Ровенская, Сумская и Николаевская.

Что было раньше: 21 октября Ровенская область по показателям выявления новых случаев коронавируса и количества госпитализаций covid-больных приблизилась к "красной" зоне карантина.

Предыстория:

  • С 15 октября Херсонская область первой со времен весенного локдауна перешла в "красную" зону эпидопасности из-за темпов распространения covid-19. С 18 октября такая же участь постигла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую область.
  • С 23 октября Сумская область будет относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.
  • В ближайшее время могут перейти в "красную" зону Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.
  • С 21 октября Кабмин изменил правила перевозки пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при наличии у пассажиров covid-сертификата (об одной дозе, или полной вакцинации), отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на сovid-19, сделанных не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Украинская правда

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Темы: Николаевская областькоронавирускарантин
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