Признаков "красной" зоны достигла еще и Николаевская область

Николаевская область по показателям количества госпитализаций covid-больных и загруженности коек с кислородом приблизилась к "красной" зоне карантина.

Источник: данные Минздрава по состоянию на 22 октября

Детали: Эти показатели в Николаевской области превышены 3 дня подряд – это дает основания для возможного введения в регионе "красного" уровня эпидопасности.

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По состоянию на 22 октября в перечне "оранжевых" регионов с признаками "красных" оказались 5 областей – Житомирская, Луганская, Ровенская, Сумская и Николаевская.

Что было раньше: 21 октября Ровенская область по показателям выявления новых случаев коронавируса и количества госпитализаций covid-больных приблизилась к "красной" зоне карантина.

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