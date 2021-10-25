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Один із керівників "Кварталу" каже, що про офшори не знав, а гроші були

Понеділок, 25 жовтня 2021, 15:23
Олександр Пікалов, фото Ельдара Сарахмана, УП

Один із керівників "Кварталу-95" Олександр Пікалов запевняє, що не знав про офшорні фірми Володимира Зеленського, з яким знайомий зі шкільних років. 

Джерело: інтерв’ю Пікалова "Українській правді" 

Пряма мова: "Запитай в мене, звідки я взнав про офшори? Так (із розслідування журналістів – ред.). 

Дивись, ми – люди творчі. Весь цей час я займався тим, що мені подобалося. Концертів у нас було достатньо, гроші були. Що мені було треба знати – я знав".

Деталі: За словами Пікалова, про офшори він не знав "зовсім" і навіть зараз не знає, "правда це чи ні, і що це воно таке".

На уточнення, за що могли бути перераховані 40 мільйонів доларів, які фігурували у фільмі-розслідуванні, Пікалов запевнив, що поняття не має.

"Я займаюся своєю улюбленою справою, я – артист, художній керівник", – наголосив він.

На те, що співвласником студії "Квартал 95" було названо Тимура Міндіча, близького соратника бізнесмена Ігоря Коломойського, Пікалов відповів: "Я не кажу, що Міндича не знаю. Знаєш, коли я з ним познайомився? Дуже багато років назад. Де? Не можу сказати, десь на п’янці, 100%".

Довідка: Олександр Пікалов – один із ключових акторів студії "Квартал 95" та художній керівник "Жіночого кварталу", який знає Володимира Зеленського і його дружину ще зі шкільних років. 

Передісторія: 

  • 3 жовтня програма "Слідство.Інфо" оприлюднила фільм-розслідування "Офшор 95", що базується на глобальному витоку документів Pandora Papers. Документи частково підтвердили схему, за якою офшорні фірми Володимира Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 млн доларів від компаній, пов’язаних із Ігорем Коломойським.
  • Показ фільму "Офшор 95" у "Малій опері" 3 жовтня ледь не зірвався після дзвінка до КМДА чоловіка, що представився працівником СБУ й озвучив погрози.
  • В Офісі президента згодом заявили, що Володимир Зеленський як президент бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства, а офшорні схеми бізнесу були пов'язані з "особливостями ринку" старих часів.
  • Сам Зеленський заявив, що розслідування "Слідство.Інфо" за матеріалами Pandora Papers не містить нічого нового, і запевнив, що не займався відмиванням грошей. Він сказав, що "те саме кіно" вже бачив на каналах Петра Порошенка у 2019 році, але відтоді на нього як на президента України "нічого товариш Петро так і не знайшов".

Теми: офшориЗеленськийКоломойськийКвартал гроші


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