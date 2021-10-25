Один із керівників "Кварталу" каже, що про офшори не знав, а гроші були

Один із керівників "Кварталу-95" Олександр Пікалов запевняє, що не знав про офшорні фірми Володимира Зеленського, з яким знайомий зі шкільних років.

Джерело: інтерв’ю Пікалова "Українській правді"

Пряма мова: "Запитай в мене, звідки я взнав про офшори? Так (із розслідування журналістів – ред.).

Дивись, ми – люди творчі. Весь цей час я займався тим, що мені подобалося. Концертів у нас було достатньо, гроші були. Що мені було треба знати – я знав".

Деталі: За словами Пікалова, про офшори він не знав "зовсім" і навіть зараз не знає, "правда це чи ні, і що це воно таке".

На уточнення, за що могли бути перераховані 40 мільйонів доларів, які фігурували у фільмі-розслідуванні, Пікалов запевнив, що поняття не має.

"Я займаюся своєю улюбленою справою, я – артист, художній керівник", – наголосив він.

На те, що співвласником студії "Квартал 95" було названо Тимура Міндіча, близького соратника бізнесмена Ігоря Коломойського, Пікалов відповів: "Я не кажу, що Міндича не знаю. Знаєш, коли я з ним познайомився? Дуже багато років назад. Де? Не можу сказати, десь на п’янці, 100%".

Довідка: Олександр Пікалов – один із ключових акторів студії "Квартал 95" та художній керівник "Жіночого кварталу", який знає Володимира Зеленського і його дружину ще зі шкільних років.

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