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Один из руководителей "Квартала" говорит, что об оффшорах не знал, а деньги были

Понедельник, 25 октября 2021, 15:23
Александр Пикалов, фото Эльдара Сарахмана, УП

Один из руководителей "Квартала-95" Александр Пикалов уверяет, что не знал об оффшорных фирмах Владимира Зеленского, с которым знаком со школьных лет.

Источник: интервью Пикалова "Украинской правде"

Прямая речь: "Спроси у меня, откуда я узнал об оффшорах? Да (из расследования журналистов – ред.).

Смотри, мы – люди творческие. Все это время я занимался тем, что мне нравилось. Концертов у нас было достаточно, деньги были. Что мне было надо знать – я знал".

Детали: По словам Пикалова, об оффшорах он не знал "совсем" и даже сейчас не знает, "правда это или нет, и что это такое".

На уточнение, за что могли быть перечислены 40 миллионов долларов, которые фигурировали в фильме-расследовании, Пикалов заверил, что понятия не имеет.

"Я занимаюсь своим любимым делом, я – артист, художественный руководитель", – подчеркнул он.

На то, что совладельцем студии "Квартал 95" был назван Тимур Миндич, близкий соратник бизнесмена Игоря Коломойского, Пикалов ответил: "Я не говорю, что Миндича не знаю. Знаешь, когда я с ним познакомился? Очень много лет назад. Где? Не могу сказать, где-то на пьянке, 100%".

Справка: Александр Пикалов – один из ключевых актеров студии "Квартал 95" и художественный руководитель "Женского квартала", который знает Владимира Зеленского и его жену еще со школьных лет.

Предыстория:

  • 3 октября программа "Слідство.Інфо" обнародовала фильм-расследование "Оффшор 95", основанный на глобальной утечке документов Pandora Papers. Документы частично подтвердили схему, по которой оффшорные фирмы Владимира Зеленского и его команды с 2012 года якобы получили 40 млн долларов от компаний, связанных с Игорем Коломойским.
  • Показ фильма "Оффшор 95" в "Малой опере" 3 октября едва не сорвался после звонка в КГГА мужчины, который представился сотрудником СБУ и озвучил угрозы.
  • В Офисе президента позже заявили, что Владимир Зеленский как президент безупречно выполняет все антикоррупционные нормы законодательства, а оффшорные схемы бизнеса были связаны с "особенностями рынка" старых времен.
  • Сам Зеленский заявил, что расследование "Слідство.Інфо" по материалам Pandora Papers не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег. Он сказал, что "то же кино" уже видел на каналах Петра Порошенко в 2019 году, но с тех пор на него как на президента Украины "ничего товарищ Петр так и не нашел".

Темы: оффшорыЗеленскийКоломойскийКвартал деньги
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