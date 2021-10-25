Один из руководителей "Квартала" говорит, что об оффшорах не знал, а деньги были

Один из руководителей "Квартала-95" Александр Пикалов уверяет, что не знал об оффшорных фирмах Владимира Зеленского, с которым знаком со школьных лет.

Источник: интервью Пикалова "Украинской правде"

Прямая речь: "Спроси у меня, откуда я узнал об оффшорах? Да (из расследования журналистов – ред.).

Смотри, мы – люди творческие. Все это время я занимался тем, что мне нравилось. Концертов у нас было достаточно, деньги были. Что мне было надо знать – я знал".

Детали: По словам Пикалова, об оффшорах он не знал "совсем" и даже сейчас не знает, "правда это или нет, и что это такое".

На уточнение, за что могли быть перечислены 40 миллионов долларов, которые фигурировали в фильме-расследовании, Пикалов заверил, что понятия не имеет.

"Я занимаюсь своим любимым делом, я – артист, художественный руководитель", – подчеркнул он.

На то, что совладельцем студии "Квартал 95" был назван Тимур Миндич, близкий соратник бизнесмена Игоря Коломойского, Пикалов ответил: "Я не говорю, что Миндича не знаю. Знаешь, когда я с ним познакомился? Очень много лет назад. Где? Не могу сказать, где-то на пьянке, 100%".

Справка: Александр Пикалов – один из ключевых актеров студии "Квартал 95" и художественный руководитель "Женского квартала", который знает Владимира Зеленского и его жену еще со школьных лет.

Предыстория: