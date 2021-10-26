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Чиновники лише за рік набрехали в деклараціях на сотні мільйонів - НАЗК

Вівторок, 26 жовтня 2021, 17:18

У Національному агентстві з питань запобігання корупції провели перевірку декларацій публічних службовців й виявили недостовірні дані на понад 370 мільйонів гривень.

Джерело: сайт НАЗК з посиланням на коментар заступника голови Романа Сухоставця

Пряма мова: "За результатами перевірки уповноважені особи НАЗК виявили ознаки кримінального правопорушення у 25 деклараціях. Також у деклараціях трьох посадовців виявили ознаки необґрунтованих активів – під час перевірки не встановлено законних джерел походження майна чи коштів на суму понад 1,1 млн гривень".

Деталі: Загалом в агентстві здійснили повну перевірку 606 декларацій публічних службовців, поданих за період з січня до вересня.

Ознаки кримінального правопорушення виявили в 25 поданих деклараціях. Зокрема, у 5 народних депутатів, судді Конституційного суду, двох суддів вищих судів, голови Державної регуляторної служби та ще дев’яти чиновників. 

У декларації колишнього начальника управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області виявлено ознаки незаконного збагачення.

Також НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення в народного депутата, заступника директора ДБР та високопосадовця податкової служби на Харківщині.

Загалом, у НАЗК розпочали повну перевірку 1220 декларацій. За посиланням можна ознайомитись, чиї декларації перебувають на розгляді у фахівців агентства.

Передісторія:

  • 9 вересня НАЗК заявило, що ознаки кримінального правопорушення є в деклараціях народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького та судді КСУ Олександра Касмініна. 15 вересня Касмінін подав до суду на НАЗК.
  • 6 вересня НАЗК винесло припис Кабінету міністрів провести службове розслідування стосовно голови Державної регуляторної служби, який не підтвердив наявність біткоїнів на суму 13 млн грн, як вказано в його декларації.
  • 26 серпня НАЗК виявило в ексчиновника Держаудитслужби невідповідність між декларованими активами та законними доходами на суму 37,5 млн гривень.
  • У липні в НАЗК знайшли ознаки кримінальних правопорушень у деклараціях чотирьох народних депутатів.

Українська правда

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Теми: НАЗКдеклараціїгроші
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