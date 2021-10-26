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Чиновники всего за год наврали в декларациях на сотни миллионов - НАПК

Вторник, 26 октября 2021, 17:18

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции провели проверку деклараций публичных служащих и выявили недостоверные данные более чем на 370 миллионов гривен.

Источник: сайт НАПК со ссылкой на комментарий заместителя главы Романа Сухоставца

Прямая речь: "По результатам проверки уполномоченные лица НАПК выявили признаки уголовного правонарушения в 25 декларациях. Также в декларациях трех должностных лиц выявили признаки необоснованных активов – во время проверки не установлены законные источники происхождения имущества или средств на сумму свыше 1,1 млн гривен".

Детали: Всего в агентстве провели полную проверку 606 деклараций публичных служащих, поданных за период с января по сентябрь.

Признаки уголовного преступления обнаружили в 25 поданных декларациях. В частности, у 5 народных депутатов, судьи Конституционного суда, двух судей высших судов, главы Государственной регуляторной службы и еще девяти чиновников.

В декларации бывшего начальника управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области выявлены признаки незаконного обогащения.

Также НАПК выявило признаки незаконного обогащения у народного депутата, заместителя директора ГБР и высокопоставленного чиновника налоговой службы в Харьковской области.

Всего в агентстве начали полную проверку 1220 деклараций. По ссылке можно ознакомиться, чьи декларации находятся на рассмотрении.

Предыстория:

  • 9 сентября НАПК заявило, что признаки уголовного правонарушения есть в декларациях народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого и судьи КСУ Александра Касминина. 15 сентября Касминин подал в суд на НАПК.
  • 6 сентября НАПК вынесло предписание Кабинету министров провести служебное расследование в отношении председателя Государственной регуляторной службы, не подтвердившего наличие биткоинов на сумму 13 млн грн, как указано в его декларации.
  • 26 августа НАПК выявило у экс-чиновника Госаудитслужбы несоответствие между декларируемыми активами и законными доходами на сумму 37,5 млн гривен.
  • В июле в НАПК нашли признаки уголовных правонарушений в декларациях четырех народных депутатов.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларацииденьги
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