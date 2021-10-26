Чиновники всего за год наврали в декларациях на сотни миллионов - НАПК
В Национальном агентстве по предотвращению коррупции провели проверку деклараций публичных служащих и выявили недостоверные данные более чем на 370 миллионов гривен.
Источник: сайт НАПК со ссылкой на комментарий заместителя главы Романа Сухоставца
Прямая речь: "По результатам проверки уполномоченные лица НАПК выявили признаки уголовного правонарушения в 25 декларациях. Также в декларациях трех должностных лиц выявили признаки необоснованных активов – во время проверки не установлены законные источники происхождения имущества или средств на сумму свыше 1,1 млн гривен".
Детали: Всего в агентстве провели полную проверку 606 деклараций публичных служащих, поданных за период с января по сентябрь.
Признаки уголовного преступления обнаружили в 25 поданных декларациях. В частности, у 5 народных депутатов, судьи Конституционного суда, двух судей высших судов, главы Государственной регуляторной службы и еще девяти чиновников.
В декларации бывшего начальника управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области выявлены признаки незаконного обогащения.
Также НАПК выявило признаки незаконного обогащения у народного депутата, заместителя директора ГБР и высокопоставленного чиновника налоговой службы в Харьковской области.
Всего в агентстве начали полную проверку 1220 деклараций. По ссылке можно ознакомиться, чьи декларации находятся на рассмотрении.
Предыстория:
- 9 сентября НАПК заявило, что признаки уголовного правонарушения есть в декларациях народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого и судьи КСУ Александра Касминина. 15 сентября Касминин подал в суд на НАПК.
- 6 сентября НАПК вынесло предписание Кабинету министров провести служебное расследование в отношении председателя Государственной регуляторной службы, не подтвердившего наличие биткоинов на сумму 13 млн грн, как указано в его декларации.
- 26 августа НАПК выявило у экс-чиновника Госаудитслужбы несоответствие между декларируемыми активами и законными доходами на сумму 37,5 млн гривен.
- В июле в НАПК нашли признаки уголовных правонарушений в декларациях четырех народных депутатов.