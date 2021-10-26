Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чиновники всего за год наврали в декларациях на сотни миллионов - НАПК

Вторник, 26 октября 2021, 17:18

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции провели проверку деклараций публичных служащих и выявили недостоверные данные более чем на 370 миллионов гривен.

Источник: сайт НАПК со ссылкой на комментарий заместителя главы Романа Сухоставца

Прямая речь: "По результатам проверки уполномоченные лица НАПК выявили признаки уголовного правонарушения в 25 декларациях. Также в декларациях трех должностных лиц выявили признаки необоснованных активов – во время проверки не установлены законные источники происхождения имущества или средств на сумму свыше 1,1 млн гривен".

Детали: Всего в агентстве провели полную проверку 606 деклараций публичных служащих, поданных за период с января по сентябрь.

Признаки уголовного преступления обнаружили в 25 поданных декларациях. В частности, у 5 народных депутатов, судьи Конституционного суда, двух судей высших судов, главы Государственной регуляторной службы и еще девяти чиновников.

В декларации бывшего начальника управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области выявлены признаки незаконного обогащения.

Также НАПК выявило признаки незаконного обогащения у народного депутата, заместителя директора ГБР и высокопоставленного чиновника налоговой службы в Харьковской области.

Всего в агентстве начали полную проверку 1220 деклараций. По ссылке можно ознакомиться, чьи декларации находятся на рассмотрении.

Предыстория:

  • 9 сентября НАПК заявило, что признаки уголовного правонарушения есть в декларациях народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого и судьи КСУ Александра Касминина. 15 сентября Касминин подал в суд на НАПК.
  • 6 сентября НАПК вынесло предписание Кабинету министров провести служебное расследование в отношении председателя Государственной регуляторной службы, не подтвердившего наличие биткоинов на сумму 13 млн грн, как указано в его декларации.
  • 26 августа НАПК выявило у экс-чиновника Госаудитслужбы несоответствие между декларируемыми активами и законными доходами на сумму 37,5 млн гривен.
  • В июле в НАПК нашли признаки уголовных правонарушений в декларациях четырех народных депутатов.

Украинская правда
Темы: НАПКдекларацииденьги
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине второй подряд антирекорд по количеству больных Covid за сутки

Главные новости четверга и ночи: новое название Facebook, карантин в Киеве

Тайвань подтвердил присутствие американских военных на острове

"Байрактары" ВСУ на дежурстве уже полгода и готовы атаковать – Наев

Кулеба ответил Германии и Франции по поводу "Байрактаров"

фото, видео"Переговорщик" Фирташа, которого объявляли в розыск, посещал Офис Зеленского - "Схемы"

Все новости...
НАПК
Pandora Papers: НАПК проверяет причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму
НАПК при проверке деклараций Зеленского и Баканова учтет информацию Pandora Papers
В НАПК не в курсе, что должны вести реестр олигархов: с ними никто не консультировался
Последние новости
10:20
Кто заработает на импорте электроэнергии из России и Беларуси
10:12
Комаровский рассказал, что Зеленский звал его в депутаты и использовал
10:05
В Болгарии гостинично-ресторанный бизнес протестует против ководных пропусков
09:59
На вакцины и лекарства от Covid-19 для мира нужно 23 млрд долл. – ВОЗ
09:11
Советник по приватизации ОГХК обратился к Кабмину по дополнительные гарантии для защиты инвесторов
08:59
Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами – адвокат
08:58
Меркель приедет на саммит G20 с Шольцом как своим преемником
08:51
исправленоВакцинированные полицейские на патрулировании будут иметь спецзначки – Клименко
08:36
В Украине сделали уже 17 миллионов ковид-прививок
08:23
В Украине второй подряд антирекорд по количеству больных Covid за сутки
Все новости...