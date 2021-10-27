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Електронний ковід-сертифікат з однією дозою тепер можна друкувати

Середа, 27 жовтня 2021, 15:13
фото з сайту "Дії"

Так званий "жовтий" сертифікат про щеплення 1 дозою вакцини проти COVID-19 відтепер можна завантажити на порталі "Дія" і роздрукувати.

Джерело: telegram-канал "Дія"

Деталі: Сертифікат відтепер можна створити й роздрукувати вдома на будь-якому пристрої. Надсилати біометричні документи, що посвідчують особу, не потрібно  – досить мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Документ також можна зберегти у форматі PDF на комп’ютері або смартфоні.

У "Дії" роз’яснили порядок дій для отримання документу:

  • авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису; 
  • натисніть "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги";
  • підпишіть згоду про обробку персональних даних, використовуючи КЕП;
  • на електронну пошту надійде повідомлення, коли "Дія" знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах.

Якщо ви хочете завантажити його як файл PDF, потрібно зайти в "Кабінет громадянина" на сайті "diia.gov.ua". У розділі "Послуги" знаходяться замовлені документи. 

Потрібно натиснути на кнопку "Завантажити" біля файлу "covid-vaccination-certificate.pdf". 

Чому це важливо: "Жовті" ковід-сертифікати необхідні людям, які перебувають у "жовтих" зонах епідемічної небезпеки. Документ дає можливість уникнути карантинних обмежень.

Зокрема, в таких зонах навчальні заклади можуть працювати за умови наявності не менше у 80% їх співробітників "жовтих" або "зелених" сертифікатів. Окрім того, обмеження жовтого рівня епіднебезпеки, не будуть застосовуватися, якщо всі учасники та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат. 

Що цьому передувало:

  • 7 жовтня "жовтий" сертифікат про отримання однієї дози вакцини з’явився у користувачів смартфонів на Android.
  • Міністерство цифрової трансформації на початку жовтня заявило про плани долучити в додаток "Дія" результати ПЛР-тестування на COVID-19 та сертифікат про перенесену хворобу.
  • Наприкінці вересня на порталі "Дія" з’явилась можливість друкувати "зелений" COVID-сертифікат на власному комп’ютері вдома.

Українська правда
Теми: вакцинаціяДіякоронавірус


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