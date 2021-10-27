Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Електронний ковід-сертифікат з однією дозою тепер можна друкувати

Середа, 27 жовтня 2021, 15:13
Електронний ковід-сертифікат з однією дозою тепер можна друкувати
фото з сайту "Дії"

Так званий "жовтий" сертифікат про щеплення 1 дозою вакцини проти COVID-19 відтепер можна завантажити на порталі "Дія" і роздрукувати.

Джерело: telegram-канал "Дія"

Деталі: Сертифікат відтепер можна створити й роздрукувати вдома на будь-якому пристрої. Надсилати біометричні документи, що посвідчують особу, не потрібно  – досить мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Документ також можна зберегти у форматі PDF на комп’ютері або смартфоні.

У "Дії" роз’яснили порядок дій для отримання документу:

  • авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису; 
  • натисніть "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги";
  • підпишіть згоду про обробку персональних даних, використовуючи КЕП;
  • на електронну пошту надійде повідомлення, коли "Дія" знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах.

Якщо ви хочете завантажити його як файл PDF, потрібно зайти в "Кабінет громадянина" на сайті "diia.gov.ua". У розділі "Послуги" знаходяться замовлені документи. 

Потрібно натиснути на кнопку "Завантажити" біля файлу "covid-vaccination-certificate.pdf". 

Чому це важливо: "Жовті" ковід-сертифікати необхідні людям, які перебувають у "жовтих" зонах епідемічної небезпеки. Документ дає можливість уникнути карантинних обмежень.

Зокрема, в таких зонах навчальні заклади можуть працювати за умови наявності не менше у 80% їх співробітників "жовтих" або "зелених" сертифікатів. Окрім того, обмеження жовтого рівня епіднебезпеки, не будуть застосовуватися, якщо всі учасники та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат. 

Що цьому передувало:

  • 7 жовтня "жовтий" сертифікат про отримання однієї дози вакцини з’явився у користувачів смартфонів на Android.
  • Міністерство цифрової трансформації на початку жовтня заявило про плани долучити в додаток "Дія" результати ПЛР-тестування на COVID-19 та сертифікат про перенесену хворобу.
  • Наприкінці вересня на порталі "Дія" з’явилась можливість друкувати "зелений" COVID-сертифікат на власному комп’ютері вдома.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяДіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: