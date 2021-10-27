Электронный ковид-сертификат с одной дозой теперь можно распечатать

Так называемый "желтый" сертификат о прививке 1 дозой вакцины против COVID-19 теперь можно скачать на портале "Дия" и распечатать.

Источник: telegram-канал "Дия"

Детали: Сертификат теперь можно создать и распечатать дома на любом устройстве. Отправлять биометрические документы, удостоверяющие личность, не нужно – достаточно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Документ можно сохранить в формате PDF на компьютере или смартфоне.

В "Дии" разъяснили порядок действий для получения документа:

авторизуйтесь на портале "Дия" с помощью электронной подписи;

нажмите "Получить сертификат СOVID" на главной странице или в разделе "Услуги";

подпишите согласие об обработке персональных данных, используя КЭП;

на электронную почту поступит сообщение, когда "Дия" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах.

Для того, чтобы загрузить его как файл PDF, нужно зайти в "Кабинет гражданина" на сайте diia.gov.ua. В разделе "Услуги" находятся заказанные документы.

Нужно нажать кнопку "Загрузить" возле файла "covid-vaccination-certificate.pdf".

Почему это важно: "Желтые" ковид-сертификаты необходимы людям, находящимся в "желтых" зонах эпидемической опасности. Документ позволяет избежать карантинных ограничений.

В частности, в таких зонах учебные заведения могут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов. Кроме того, ограничения желтого уровня эпиднебезопасности не будут применяться, если все участники и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Что этому предшествовало: