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Электронный ковид-сертификат с одной дозой теперь можно распечатать

Среда, 27 октября 2021, 15:13
фото с сайта "Дия"

Так называемый "желтый" сертификат о прививке 1 дозой вакцины против COVID-19 теперь можно скачать на портале "Дия" и распечатать.

Источник: telegram-канал "Дия"

Детали: Сертификат теперь можно создать и распечатать дома на любом устройстве. Отправлять биометрические документы, удостоверяющие личность, не нужно – достаточно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Документ можно сохранить в формате PDF на компьютере или смартфоне.

В "Дии" разъяснили порядок действий для получения документа:

  • авторизуйтесь на портале "Дия" с помощью электронной подписи;
  • нажмите "Получить сертификат СOVID" на главной странице или в разделе "Услуги";
  • подпишите согласие об обработке персональных данных, используя КЭП;
  • на электронную почту поступит сообщение, когда "Дия" найдет данные о вашей вакцинации в реестрах.

Для того, чтобы загрузить его как файл PDF, нужно зайти в "Кабинет гражданина" на сайте diia.gov.ua. В разделе "Услуги" находятся заказанные документы.

Нужно нажать кнопку "Загрузить" возле файла "covid-vaccination-certificate.pdf". 

Почему это важно: "Желтые" ковид-сертификаты необходимы людям, находящимся в "желтых" зонах эпидемической опасности. Документ позволяет избежать карантинных ограничений.

В частности, в таких зонах учебные заведения могут работать при наличии не менее у 80% их сотрудников "желтых" или "зеленых" сертификатов. Кроме того, ограничения желтого уровня эпиднебезопасности не будут применяться, если все участники и по меньшей мере 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Что этому предшествовало:

  • 7 октября "желтый" сертификат о получении одной дозы вакцины появился у пользователей смартфонов Android.
  • Министерство цифровой трансформации в начале октября заявило о планах включить в приложение "Дия" результаты ПЦР-тестирования на COVID-19 и сертификат о перенесенной болезни.
  • В конце сентября на портале "Дия" появилась возможность распечатать "зеленый" COVID-сертификат на собственном компьютере дома.

Украинская правда
Темы: вакцинацияДиякоронавирус
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