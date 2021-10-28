16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція

Заступник начальника поліції Харківської області Сергій Чиж повідомив, що 16-річний винуватець смертельної аварії в Харкові, "нічого на допиті не говорить".

Джерело: Чиж в ефірі телеканалу "Дом"

Пряма мова: "На сьогодні затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання, йому слідчими та прокурором вручено підозру.

Він нічого на допиті не говорить, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Це його законне право. Але слідство розцінює це як небажання співпрацювати.

Можливо, це така лінія захисту від його адвокатів. Але я хочу сказати, що доказів достатньо".

Деталі: Чиж додав, що у підлітка взято біологічні зразки, призначено експертизу для визначення його стану в момент скоєння злочину.

Нагадаємо: Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції.

Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

Що було раніше: Поліція затримала 16-річного водія Інфініті, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію у Харкові.

Батько юнака заявив, що син не винен та його "хочуть зробити злочинцем".

Передісторія: