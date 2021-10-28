16-летний виновник смертельного ДТП в Харькове "ничего на допросе не говорит" – полиция

Заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж сообщил, что 16-летний виновник смертельной аварии в Харькове "ничего на допросе не говорит".

Источник: Чиж в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "На сегодняшний день задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему следователями и прокурором вручено подозрение.

Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины. Это его законное право. Но следствие расценивает это как нежелание сотрудничать.

Возможно, это линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно.

Детали: Чиж добавил, что у подростка взяты биологические образцы, назначена экспертиза для определения его состояния в момент совершения преступления.

Напомним: Парень неоднократно попадал в поле зрения полиции.

Так, в 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону ее сына.

Что было раньше: Полиция задержала 16-летнего водителя Инфинити, который на большой скорости выехал на красный свет и спровоцировал смертельную аварию в Харькове.

Отец задержанного подростка заявил, что сын не виноват, и его "хотят сделать преступником".

Предыстория: