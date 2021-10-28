Кличко просит правительство ввести в Киеве "красную" зону: ограничения начнутся с 1 ноября
Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров ввести в столице "красную" зону из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом, городские власти вводят усиленные ограничения уже с 1 ноября.
Источник: Кличко на брифинге 28 октября
Прямая речь Кличко: "Решение о введении в городе или регионе "красной" зоны принимает Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, и мы обращаемся к правительству принять такое решение".
Детали: Мэр также добавил, что городские власти с 1 ноября вводят строгие ограничения в Киеве.
В частности:
- только с отрицательным ПЦР-тестом или ковид-сертификатом можно будет работать и посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты населения, спортзалы, фитнес-центры, ЦНАПы, проводить массовые мероприятия, посещать ТРЦ;
- дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест;
- школы после каникул возобновят обучение в дистанционном режиме и будут обучаться так до улучшения эпидемической ситуации;
- детские садики продолжат работу с соблюдением правил "красной" зоны – при условии вакцинации 100% персонала заведений;
- общественный транспорт будет работать с соблюдением карантинных требований, и пользоваться им смогут только вакцинированные или пассажиры с отрицательным ПЦР-тестом. Наличие этих документов будут избирательно проверять группы правоохранителей внутри транспорта.
Мэр отметил, что по состоянию на 28 октября, койки с кислородом в столичных больницах заполнены более чем на 66%.
За последнюю неделю в Киеве ежедневно фиксируют более тысячи больных и более 30, а то и более 40-50 смертей.
Заполненность коек для ковид-больных в столице составляет почти 63%, а в отдельных больницах – 99-100%.
84% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- В Киеве растет количество новых больных и смертей от коронавируса – за сутки 21 октября зафиксировали 1323 новых случая covid-19 и 44 смерти от вируса – это были самые высокие цифры с конца апреля.
- За сутки 26 октября в столице зарегистрировали 1 416 новых случаев коронавируса, 54 человека умерли, в том числе 1-летний ребенок – это была самая высокая цифра с начала года.
- За сутки 27 октября подтвердили 1 451 случай ковида, а количество смертей с начала пандемии уже превысило 6 тысяч.
- Заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что по состоянию на 28 октября Киев оказался на пороге "красной" зоны. Он уточнил, что в столице уже три дня подряд превышены показатели уровня госпитализации больных коронавирусом и загруженности коек с кислородом.