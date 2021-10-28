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Кличко просит правительство ввести в Киеве "красную" зону: ограничения начнутся с 1 ноября

Четверг, 28 октября 2021, 15:05
Фото КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабинет министров ввести в столице "красную" зону из-за ухудшения эпидемической ситуации с коронавирусом, городские власти вводят усиленные ограничения уже с 1 ноября.

Источник: Кличко на брифинге 28 октября

Прямая речь Кличко: "Решение о введении в городе или регионе "красной" зоны принимает Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, и мы обращаемся к правительству принять такое решение".

Детали: Мэр также добавил, что городские власти с 1 ноября вводят строгие ограничения в Киеве.

В частности:

  • только с отрицательным ПЦР-тестом или ковид-сертификатом можно будет работать и посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты населения, спортзалы, фитнес-центры, ЦНАПы, проводить массовые мероприятия, посещать ТРЦ;
  • дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест;
  • школы после каникул возобновят обучение в дистанционном режиме и будут обучаться так до улучшения эпидемической ситуации;
  • детские садики продолжат работу с соблюдением правил "красной" зоны – при условии вакцинации 100% персонала заведений;
  • общественный транспорт будет работать с соблюдением карантинных требований, и пользоваться им смогут только вакцинированные или пассажиры с отрицательным ПЦР-тестом. Наличие этих документов будут избирательно проверять группы правоохранителей внутри транспорта.

Мэр отметил, что по состоянию на 28 октября, койки с кислородом в столичных больницах заполнены более чем на 66%.

За последнюю неделю в Киеве ежедневно фиксируют более тысячи больных и более 30, а то и более 40-50 смертей.

Заполненность коек для ковид-больных в столице составляет почти 63%, а в отдельных больницах – 99-100%.

84% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке. 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирускарантин
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