У справі Шефіра викликано багато людей з дуже відомими іменами – президент

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у справі замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра до правоохоронних органів викликано багато людей з "дуже відомими іменами".

Джерело: Зеленський на брифінгу в Трускавці у неділю, який транслювався у Facebook "Слуги народу"

Пряма мова: "Був замах на вбивство, це 100% інформація. Є багато деталей, які я не маю права, поки йде слідство, розповсюджувати. Я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників, там іде слідство.

Багато людей викликані, я знаю, з дуже відомими іменами. З кимось із них спілкувався Сергій, когось знав, когось підозрює. Багато людей викликано в відповідні правоохоронні органи".

Деталі: Відповідаючи на питання, чи правда, що Шефір часто зустрічався з олігархами, Зеленський сказав, що йому відомо лише про зустрічі з Ахметовим.

"Пан Шефір зустрічався дуже часто з олігархами? Мені це не відомо. З паном Ахметовим він зустрічався, я знаю. У нас було декілька складних моментів, Добропілля, багато енергетичних моментів, багато викликів, багато вугільних проблем, коли щось ми очікували, а щось недоочікували. Він дійсно зустрічався. З іншими я не знаю, чи він зустрічався. Чи викликали їх – мені здається, я не маю права про це говорити", – зазначив президент.

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