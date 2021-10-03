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Колишній лідер Каталонії повернувся до Італії на суд про екстрадицію

Неділя, 3 жовтня 2021, 18:51

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон знову прибув на італійський острів Сардинія в неділю перед судовим слуханням про його екстрадицію до Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

На відміну від 23 вересня, коли він був затриманий на 24 години після прибуття на підставі іспанського ордера на арешт, італійські прикордонники цього разу пропустили його без перешкод.

У понеділок в суді міста Сассарі відбудеться слухання з питання про те, чи повинна Італія видати Пучдемона Іспанії.

Незадовго до суду в Сассарі Пучдемон звернувся до Суду ЄС з клопотанням про відновлення його імунітету як члена Європейського парламенту, що перебуває під тимчасовою правовим захистом. Європарламент зняв недоторканність з Пучдемона в березні на прохання Іспанії.

У липні Суд ЄС відмовив в тимчасовій правовий захист, що означає, що зараз Пучдемон не користується депутатською недоторканністю. Тоді суд підкреслив, що загрози арешту немає, оскільки іспанська прокуратура оголосила про призупинення дії ордера на арешт.

Насправді, однак, цей ордер на арешт все ще діє, тому Пучдемон був заарештований на Сардинії 23 вересня. Суддя ухвалив його звільнити через 24 години, пославшись на його статус євродепутата.

Іспанія вимагає від Італії негайної екстрадиції Пучдемона, щоб він постав перед іспанськими судами за звинуваченнями, пов'язаними з незаконним референдумом 2017 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІспаніяКаталонія
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