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ЄС погодив санкції проти ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України – ЗМІ

Понеділок, 4 жовтня 2021, 15:35
ЄС погодив санкції проти ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України – ЗМІ
Фото laprensa.com.bо

Посли Євросоюзу погодили включення ще 8 осіб у санкційний список, до якого входять причетні до підриву територіальної цілісності України.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС погодилися додати (у санкційний список. – Ред.) ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України", – розповів журналіст.

Імена та прізвища вісьмох осіб поки що не відомі, так само як і причина запровадження санкцій проти них. Відомо тільки, що вони в основному працюють в судовому секторі тимчасово окупованого Росією Криму.

За словами Джозвяка, рішення має бути офіційно прийняте на наступному тижні.

У поточному санкційному списку ЄС, затвердженому у зв’язку з порушенням територіальної цілісності України, перебувають 177 осіб та 48 організацій.

Нагадаємо, після виборів до Держдуми РФ у вересні ЄС заявив, що ніколи не визнає їх результати  в незаконно анексованому Криму.

Крім того, Україна вже тривалий час закликає Євросоюз запровадити санкції в рамках нового санкційного механізму ЄС за порушення прав людини у Криму.

Теми: санкціїЄСКрим
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