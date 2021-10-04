Ворог на Донбасі шпигував безпілотником

Від початку доби в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Сході України зафіковано проліт ворожого безпілотника російсько-окупаційних військ.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: Від початку доби 4 жовтня було виявлено 1 порушення з боку російсько-окупаційних військ.

На Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Про факти порушення "режиму тиші" у зведенні не повідомляється.

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

Разом до перемоги!".