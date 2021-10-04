Враг на Донбассе шпионил беспилотником

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Востоке Украины зафикован пролет вражеского беспилотника российско-оккупационных войск.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: С начала суток 4 октября было выявлено 1 нарушение со стороны российско-оккупационных войск.

На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушения "режима тишины" в сводке не сообщается.

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Вместе к победе!".