Враг на Донбассе шпионил беспилотником
Понедельник, 4 октября 2021, 17:10
С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Востоке Украины зафикован пролет вражеского беспилотника российско-оккупационных войск.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС
Детали: С начала суток 4 октября было выявлено 1 нарушение со стороны российско-оккупационных войск.
На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
О фактах нарушения "режима тишины" в сводке не сообщается.
Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.
Вместе к победе!".
Украинская правда