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Враг на Донбассе шпионил беспилотником

Понедельник, 4 октября 2021, 17:10
Враг на Донбассе шпионил беспилотником
иллюстрация с Facebook-страницы ООС

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Востоке Украины зафикован пролет вражеского беспилотника российско-оккупационных войск.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: С начала суток 4 октября было выявлено 1 нарушение со стороны российско-оккупационных войск.

На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушения "режима тишины" в сводке не сообщается.

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Вместе к победе!".

Украинская правда

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Темы: войнаОРДЛОтерроризм
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