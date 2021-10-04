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Балі відкриється для туристів з середини жовтня

Понеділок, 4 жовтня 2021, 18:16
Балі відкриється для туристів з середини жовтня
Балі (фото: pixabay)

Влада Індонезії планує з 14 жовтня почати пускати туристів на популярний курортний острів Балі, який закрили через коронавірусну пандемію.

Джерело: Nikkei із посиланням на заяву високопоставлених чиновників країни

Деталі: За їхніми словами, з 14 жовтня міжнародний аеропорт Балі відкриється для літаків з туристами, але після прибуття вони повинні будуть проходити 8-денний карантин.

Влада Індонезії ще не вирішила остаточно, представникам яких країн дозволити в’їзд на острів, але у першу чергу це будуть Китай, Японія та Південна Корея.

Посадовці зазначили, що Балі відкриють для країн, в яких влада контролює епідемічну ситуація щодо COVID-19 і  де система тестування на хворобу відповідає вимогам Індонезії.

Уряд країни планував відкрити острів ще в липні, але довелося відкласти цей план, оскільки кількість випадків захворювання на ковід зросла, зокрема на Балі.

Українська правда

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