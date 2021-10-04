Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Балі відкриється для туристів з середини жовтня

Понеділок, 4 жовтня 2021, 18:16
Балі (фото: pixabay)

Влада Індонезії планує з 14 жовтня почати пускати туристів на популярний курортний острів Балі, який закрили через коронавірусну пандемію.

Джерело: Nikkei із посиланням на заяву високопоставлених чиновників країни

Деталі: За їхніми словами, з 14 жовтня міжнародний аеропорт Балі відкриється для літаків з туристами, але після прибуття вони повинні будуть проходити 8-денний карантин.

Влада Індонезії ще не вирішила остаточно, представникам яких країн дозволити в’їзд на острів, але у першу чергу це будуть Китай, Японія та Південна Корея.

Посадовці зазначили, що Балі відкриють для країн, в яких влада контролює епідемічну ситуація щодо COVID-19 і  де система тестування на хворобу відповідає вимогам Індонезії.

Уряд країни планував відкрити острів ще в липні, але довелося відкласти цей план, оскільки кількість випадків захворювання на ковід зросла, зокрема на Балі.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Зеленського виступають за відсторонення керівника "Укрексімбанку"

В Україні за добу 12 662 хворих на Covid і 320 смертей 

Головні новини вівторка і ночі: Разумков, "Схеми" та "Укрексімбанк"

COVID: Україна — четверта у світі за добовою смертністю

Франція та Іспанія закликали ЄС розслідувати стрибок цін на газ

відео"Схеми" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"

Усі новини...
Останні новини
09:03
У Зеленського виступають за відсторонення керівника "Укрексімбанку"
08:39
Ще 117 тисяч українців отримали ковід-вакцину: перша і друга дози порівну
08:33
У Сенаті США закликали Байдена вислати 300 російських дипломатів
08:18
В Україні за добу 12 662 хворих на Covid і 320 смертей 
08:00
Головні новини вівторка і ночі: Разумков, "Схеми" та "Укрексімбанк"
07:20
Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, поранено бійця
06:19
"Просто неправда": Цукерберг заперечив звинувачення, що Facebook ставить прибуток вище безпеки
05:19
COVID: Україна — четверта у світі за добовою смертністю
04:20
В Тунісі розбився військовий вертоліт, є загиблі
03:15
Байден розмовляв з Сі Цзіньпіном про Тайвань
Усі новини...