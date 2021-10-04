Бали откроется для туристов с середины октября

Власти Индонезии планируют с 14 октября начать пускать туристов на популярный курортный остров Бали, который закрыли из-за коронавирусной пандемии.

Источник: Nikkei со ссылкой на заявление высокопоставленных чиновников страны

Детали: По их словам, с 14 октября международный аэропорт Бали откроется для самолетов с туристами, однако по прибытии они должны будут проходить 8-дневный карантин.

Власти Индонезии еще не решила окончательно, представителям каких стран разрешить въезд на остров, но в первую очередь это будут Китай, Япония и Южная Корея.

Чиновники уточнили, что Бали откроют для стран, в которых власть контролирует эпидемическую ситуацию с COVID-19 и где система тестирования болезни соответствует требованиям Индонезии.

Правительство страны планировало открыть остров еще в июле, но пришлось отложить этот план, так как количество случаев заболевания ковидом возросло, в частности и на Бали.