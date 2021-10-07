Відставка Разумкова загострила розкол у "Голосі"

Частина "Голосу" у Верховній Раді, якою керує Ярослав Железняк, звинуватила іншу частину фракції, яку очолює Олександра Устінова, у порушенні закону шляхом голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту.

Джерело: сайт "Голосу"

Деталі: У четвер Рада звільнила Разумкова з посади спікера. 6 депутатів "Голосу" проголосували за це рішення і 8 – проти. Усього відставку підтримали 284 нардепів.

Після цього та частина фракції "Голос", яка була проти звільнення голови парламенту, заявила, що відповідне рішення ухвалене "з порушеннями регламенту".

Дослівно: "Депутати, які голосували за звільнення Дмитра Разумкова, свідомо пішли на порушення закону…

На жаль, свої цінності зрадили Юлія Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Андрій Шараськін, Володимир Цабаль (члени "Голосу" з іншого табору - УП). Ці люди пішли на порушення своїх обіцянок виборцям і задекларованих ними ж принципів і цінностей. "Голос" категорично засуджує участь в узурпації влади".

Більше деталей: "Голос" Железняка вважає, що відставка спікера "означає повну і остаточну концентрацію всієї влади в руках Банкової та значно ускладнить роботу опозиції".

Інший "Голос", який тепер себе називає об'єднанням "Справедливість", відповів на звинувачення. Нардепи розписали у Facebook кілька причин, чому вони голосували за звільнення Разумкова:

по-перше, Разумков сам був джерелом порушення регламенту в Раді – він ігнорував вимогу більшості "Голосу" і регламентного комітету звільнити "його друга" Ярослава Железняка з посади голови фракції;

не підтримав, як член РНБО, санкції проти Медведчука та його каналів та не голосував за накладення санкцій на "Страна.юа" та Шарія;

лобіював забаганки Авакова, а саме протягував в обхід рішення депутатів та комітету закон про шокери для поліції;

блокував антикорупційні ініціативи: реформу Конституційного суду, на рік відтермінував кримінальну відповідальність з посадками за брехню в деклараціях;

лобіював інтереси тютюнових компаній та Ахметова - три рази допоміг провалити закон про контроль промислових викидів в атмосферу, що дуже вдарив би по бізнесу олігарха;

поховав закон про медичний канабіс.

Дослівно: "Ми голосували ЗА призначення Разумкова на посаду і тому так само маємо право голосувати і щодо його звільнення з посади".

Передісторія: У четвер народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.