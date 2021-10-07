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Отставка Разумкова обострила раскол в "Голосе"

Четверг, 7 октября 2021, 14:28
Отставка Разумкова обострила раскол в Голосе
Ярослав Железняк и Александра Устинова, коллаж УП

Часть "Голоса" в Верховной Раде, которой руководит Ярослав Железняк, обвинила другую часть фракции, которую возглавляет Александра Устинова, в нарушении закона путем голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента.

Источник: сайт "Голоса"

Детали: В четверг Рада уволила Разумкова с должности спикера. 6 депутатов "Голоса" проголосовали за это решение и 8 - против. Всего отставку поддержали 284 нардепов.

После этого та часть фракции "Голос", которая была против увольнения главы парламента, заявила, что соответствующее решение принято "с нарушениями регламента".

Дословно: "Депутаты, которые голосовали за увольнение Дмитрия Разумкова, сознательно пошли на нарушение закона...

К сожалению, свои ценности предали Юлия Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Андрей Шараськин, Владимир Цабаль (члены "Голоса" из другого лагеря - УП). Эти люди пошли на нарушение своих обещаний избирателям и задекларированных ими же принципов и ценностей".

Больше деталей: "Голос" Железняка считает, что отставка спикера "означает полную и окончательную концентрацию всей власти в руках Банковой и значительно усложнит работу оппозиции".

Другой "Голос", который теперь себя называет объединением "Справедливость", ответил на обвинения. Нардепы расписали в Facebook несколько причин, почему они голосовали за увольнение Разумкова:

  • во-первых, Разумков сам был источником нарушения регламента в Раде - он игнорировал требование большинства "Голоса" и регламентного комитета уволить "его друга" Ярослава Железняка с должности председателя фракции;
  • не поддержал, как член СНБО, санкции против Медведчука и его каналов и не голосовал за наложение санкций на "Страна.юа" и Шария;
  • лоббировал прихоти Авакова, а именно протягивал в обход решения депутатов и комитета закон о шокерах для полиции;
  • блокировал антикоррупционные инициативы: реформу Конституционного суда, на год отсрочил уголовную ответственность с посадками за ложь в декларациях;
  • лоббировал интересы табачных компаний и Ахметова - три раза помог провалить закон о контроле промышленных выбросов в атмосферу, что очень ударило б по бизнесу олигарха;
  • похоронил закон о медицинском каннабисе.

Дословно: "Мы голосовали ЗА назначение Разумкова на должность и поэтому так же вправе голосовать и за его увольнение с должности".

Предыстория: В четверг народные депутаты проголосовали за увольнение Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Украинская правда

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Темы: ГолосРазумков Дмитрийувольнение
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