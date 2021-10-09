Вакцинація проти COVID: за добу щеплено майже 150 тисяч осіб
Субота, 9 жовтня 2021, 08:58
148 735 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 8 жовтня.
Джерело: МОЗ
Деталі: З них одну дозу отримали 73 961 людина, повністю імунізовані – 74 774 людини.
Протягом доби працювали: 962 мобільні бригади, 3 153 пункти щеплення і 350 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, з них отримали одну дозу – 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом з 24 лютого проведено 13 578 790 щеплень.
Що передувало: 7 жовтня проти COVID-19 вакцинували 127 685 людей.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Українська правда