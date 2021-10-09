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Вакцинація проти COVID: за добу щеплено майже 150 тисяч осіб

Субота, 9 жовтня 2021, 08:58
фото КМДА

148 735 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 8 жовтня.

Джерело: МОЗ

Деталі: З них одну дозу отримали 73 961 людина, повністю імунізовані – 74 774 людини.

Протягом доби працювали: 962 мобільні бригади, 3 153 пункти щеплення і 350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, з них отримали одну дозу – 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом з 24 лютого проведено 13 578 790 щеплень.

Що передувало: 7 жовтня проти COVID-19 вакцинували 127 685 людей. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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