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Ліван повністю залишився без електрики

Неділя, 9 січня 2022, 12:30
Ліван повністю залишився без електрики
Блекаут у Лівані у жовстні 2021 року, фото Getty Images

Держкомпанія Electricite du Liban призупинила подачу електрики після спроб протестувальників проникнути на одну із розподільних станцій – люди були незадоволені перебоями в електропостачанні.

Джерело: DW з посиланням на AFP

Деталі: Постачальник електроенергії - держкомпанія EDL - повідомила, що їй довелося повністю припинити подачу після того, як на розподільну станцію в Арамуні на північ від Бейрута спробували проникнути протестувальники, щоб пошкодити техніку, яка там була.

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Акція була спрямована проти регулярних перебоїв у електропостачанні. Перебої ж, у свою чергу, пов'язані з фінансовою кризою в Лівані та зі складнощами з імпортом нафти, необхідної для вироблення електрики.

Це не перший блекаут у країні, у жовтні 2021 року на добу було зупинено роботу двох найбільших ліванських електростанцій, тоді це призвело до повного відключення у більшості регіонів.

Передісторія: На початку 2020 року впливова на Близькому Сході та в Лівані організація Хезболла оголосила, що країна "не ухвалить імперіалістські методи МВФ в управлінні економікою країни".

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Мінфін Лівану 9 березня 2020 року не виплатив євробондами в 1,2 млрд доларів, таким чином допустивши перший суверенний дефолт в історії країни. З цього моменту в Лівані почалася глибока економічна та політична криза.

Нині понад 60% ліванців живуть за межею бідності, у країні рекордний рівень безробіття.

Теми: ЛіваненергетикаМВФ
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