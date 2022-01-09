Ліван повністю залишився без електрики

Держкомпанія Electricite du Liban призупинила подачу електрики після спроб протестувальників проникнути на одну із розподільних станцій – люди були незадоволені перебоями в електропостачанні.

Джерело: DW з посиланням на AFP

Деталі: Постачальник електроенергії - держкомпанія EDL - повідомила, що їй довелося повністю припинити подачу після того, як на розподільну станцію в Арамуні на північ від Бейрута спробували проникнути протестувальники, щоб пошкодити техніку, яка там була.

Акція була спрямована проти регулярних перебоїв у електропостачанні. Перебої ж, у свою чергу, пов'язані з фінансовою кризою в Лівані та зі складнощами з імпортом нафти, необхідної для вироблення електрики.

Це не перший блекаут у країні, у жовтні 2021 року на добу було зупинено роботу двох найбільших ліванських електростанцій, тоді це призвело до повного відключення у більшості регіонів.

Передісторія: На початку 2020 року впливова на Близькому Сході та в Лівані організація Хезболла оголосила, що країна "не ухвалить імперіалістські методи МВФ в управлінні економікою країни".

Мінфін Лівану 9 березня 2020 року не виплатив євробондами в 1,2 млрд доларів, таким чином допустивши перший суверенний дефолт в історії країни. З цього моменту в Лівані почалася глибока економічна та політична криза.

Нині понад 60% ліванців живуть за межею бідності, у країні рекордний рівень безробіття.