Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ліван повністю залишився без електрики

Неділя, 9 січня 2022, 13:30
Блекаут у Лівані у жовстні 2021 року, фото Getty Images

Держкомпанія Electricite du Liban призупинила подачу електрики після спроб протестувальників проникнути на одну із розподільних станцій – люди були незадоволені перебоями в електропостачанні.

Джерело: DW з посиланням на AFP

Деталі: Постачальник електроенергії - держкомпанія EDL - повідомила, що їй довелося повністю припинити подачу після того, як на розподільну станцію в Арамуні на північ від Бейрута спробували проникнути протестувальники, щоб пошкодити техніку, яка там була.

Акція була спрямована проти регулярних перебоїв у електропостачанні. Перебої ж, у свою чергу, пов'язані з фінансовою кризою в Лівані та зі складнощами з імпортом нафти, необхідної для вироблення електрики.

Це не перший блекаут у країні, у жовтні 2021 року на добу було зупинено роботу двох найбільших ліванських електростанцій, тоді це призвело до повного відключення у більшості регіонів.

Передісторія: На початку 2020 року впливова на Близькому Сході та в Лівані організація Хезболла оголосила, що країна "не ухвалить імперіалістські методи МВФ в управлінні економікою країни".

Мінфін Лівану 9 березня 2020 року не виплатив євробондами в 1,2 млрд доларів, таким чином допустивши перший суверенний дефолт в історії країни. З цього моменту в Лівані почалася глибока економічна та політична криза.

Нині понад 60% ліванців живуть за межею бідності, у країні рекордний рівень безробіття.

Теми: ЛіваненергетикаМВФ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Порошенка розповіли, що 11 мільйонів пішли на судовий процес у Лондоні

У США рекорд госпіталізацій з Covid від початку пандемії

Новини 10 січня: протести у Казахстані, переговори США та Росії

"Жодних рішень по Україні без України": у Держдепі США розповіли подробиці переговорів з РФ

Переговори США і Росії щодо безпеки завершилися у Женеві, говорили 8 годин

Двоє українських військових загинули в зоні проведення ООС

Усі новини...
Ліван
У Лівані на мітингу почалася стрілянина, є загиблі
Ліван через добу після відключення знову отримав електроенергію
Ліван залишився без електрики – країна поринула у темряву
Останні новини
01:28
Японія заявила про можливий запуск балістичної ракети з Північної Кореї
00:44
Папа Римський застеріг від "ідеологічних заяв" про вакцинацію
23:52
У Порошенка розповіли, що 11 мільйонів пішли на судовий процес у Лондоні
23:34
Глава МЗС Німеччини наполягає на участі Європи у безпекових переговорах із РФ
23:08
У США рекорд госпіталізацій з Covid від початку пандемії
22:37
У Британії оприлюднили план святкування першого в історії платинового ювілею королеви
22:14
У Харкові шукають вибухівки в 11 супермаркетах та ТЦ
22:03
Новини економіки: найвища за 4 роки інфляція, виплата "ковідної тисячі" на пластикові картки
21:51
В МЗС РФ після зустрічі із США назвали умови для подальших переговорів
21:36
Проблеми тривають. Китайський забудовник виставив на продаж усі об'єкти
Усі новини...