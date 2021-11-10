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Нардепка Скороход просить створити ТСК для розслідування смерті Полякова

Середа, 10 листопада 2021, 11:46
Нардепка Скороход просить створити ТСК для розслідування смерті Полякова
Скороход і Поляков. Скриншот з телерепортажу

Народна депутатка групи "За майбутнє" Анна Скороход зареєструвала проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин смерті народного депутата Антона Полякова.

Джерело: проєкт постанови на сайті Верховної Ради

Деталі: 9 листопада в апараті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови, ініціатором якого стала Скороход, про створення ТСК про розслідування обставин смерті Полякова. 

Смерть народного депутата розслідує Національна поліція.

Передісторія:

  • 5 листопада Скороход просила з трибуни Верховної Ради створити ТСК для розслідування смерті нардепа.
  • Вона заявила 31 жовтня, що вважає загибель Полякова "вбивством". Її допитували в поліції після цієї заяви.
  • 33-річного народного депутата знайшли мертвим у таксі в Києві 8 жовтня. Тоді Скороход пояснила, що вони жили разом, і він з нею посварився.
  • За попередньою інформацією Поляков помер від гострої коронарної недостатності.

Українська правда

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Теми: ПоляковВерховна Радавбивство
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