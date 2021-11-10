Нардепка Скороход просить створити ТСК для розслідування смерті Полякова

Скороход і Поляков. Скриншот з телерепортажу

Народна депутатка групи "За майбутнє" Анна Скороход зареєструвала проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин смерті народного депутата Антона Полякова.

Джерело: проєкт постанови на сайті Верховної Ради

Деталі: 9 листопада в апараті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови, ініціатором якого стала Скороход, про створення ТСК про розслідування обставин смерті Полякова.

Смерть народного депутата розслідує Національна поліція.

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