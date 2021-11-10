Нардепка Скороход просить створити ТСК для розслідування смерті Полякова
Середа, 10 листопада 2021, 11:46
Народна депутатка групи "За майбутнє" Анна Скороход зареєструвала проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування обставин смерті народного депутата Антона Полякова.
Джерело: проєкт постанови на сайті Верховної Ради
Деталі: 9 листопада в апараті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови, ініціатором якого стала Скороход, про створення ТСК про розслідування обставин смерті Полякова.
Смерть народного депутата розслідує Національна поліція.
Передісторія:
- 5 листопада Скороход просила з трибуни Верховної Ради створити ТСК для розслідування смерті нардепа.
- Вона заявила 31 жовтня, що вважає загибель Полякова "вбивством". Її допитували в поліції після цієї заяви.
- 33-річного народного депутата знайшли мертвим у таксі в Києві 8 жовтня. Тоді Скороход пояснила, що вони жили разом, і він з нею посварився.
- За попередньою інформацією Поляков помер від гострої коронарної недостатності.
Українська правда