Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардеп Скороход просит создать ВСК для расследования смерти Полякова

Среда, 10 ноября 2021, 11:46
Нардеп Скороход просит создать ВСК для расследования смерти Полякова

Народная депутат группы "За майбутнє" Анна Скороход зарегистрировала проект постановления о создании временной следственной комиссии для расследования обстоятельств смерти народного депутата Антона Полякова.

Источник: проект постановления на сайте Верховной Рады

Детали: 9 ноября в аппарате Верховной Рады зарегистрировали проект постановления, инициатором которого стала Скороход, о создании ВСК о расследовании обстоятельств смерти Полякова.

Смерть депутата расследует Национальная полиция.

Предыстория:

  • 5 ноября Скороход просила с трибуны Верховной Рады создать ВСК для расследования смерти нардепа.
  • Она заявила 31 октября, что считает гибель Полякова "убийством". Ее допрашивали в полиции после этого заявления.
  • 33-летний народный депутат был найден мертвым в такси в Киеве 8 октября. Тогда Скороход объяснила, что они жили вместе, и он с ней поссорился.
  • По предварительной информации, Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПоляковВерховная Радаубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Поляков
ЦИК зарегистрировал первого кандидата в нардепы в округе покойного Полякова
Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг
Рада образовала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: