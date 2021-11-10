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Нардеп Скороход просит создать ВСК для расследования смерти Полякова

Среда, 10 ноября 2021, 12:46

Народная депутат от фракции "За майбутнє" Анна Скороход зарегистрировала проект постановления о создании временной следственной комиссии для расследования обстоятельств смерти народного депутата Антона Полякова.

Источник: проект постановления на сайте Верховной Рады

Детали: 9 ноября в аппарате Верховной Рады зарегистрировали проект постановления, инициатором которого стала Скороход, о создании ВСК о расследовании обстоятельств смерти Полякова.

Смерть депутата расследует Национальная полиция.

Предыстория:

  • 5 ноября Скороход просила с трибуны Верховной Рады создать ВСК для расследования смерти нардепа.
  • Она заявила 31 октября, что считает гибель Полякова "убийством". Ее допрашивали в полиции после этого заявления.
  • 33-летний народный депутат был найден мертвым в такси в Киеве 8 октября. Тогда Скороход объяснила, что они жили вместе, и он с ней поссорился.
  • По предварительной информации, Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

Украинская правда
Темы: ПоляковВерховная Радаубийство
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