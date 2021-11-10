Нардеп Скороход просит создать ВСК для расследования смерти Полякова
Среда, 10 ноября 2021, 11:46
Народная депутат группы "За майбутнє" Анна Скороход зарегистрировала проект постановления о создании временной следственной комиссии для расследования обстоятельств смерти народного депутата Антона Полякова.
Источник: проект постановления на сайте Верховной Рады
Детали: 9 ноября в аппарате Верховной Рады зарегистрировали проект постановления, инициатором которого стала Скороход, о создании ВСК о расследовании обстоятельств смерти Полякова.
Смерть депутата расследует Национальная полиция.
Предыстория:
- 5 ноября Скороход просила с трибуны Верховной Рады создать ВСК для расследования смерти нардепа.
- Она заявила 31 октября, что считает гибель Полякова "убийством". Ее допрашивали в полиции после этого заявления.
- 33-летний народный депутат был найден мертвым в такси в Киеве 8 октября. Тогда Скороход объяснила, что они жили вместе, и он с ней поссорился.
- По предварительной информации, Поляков умер от острой коронарной недостаточности.
Украинская правда