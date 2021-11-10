Нардеп Скороход просит создать ВСК для расследования смерти Полякова

Народная депутат группы "За майбутнє" Анна Скороход зарегистрировала проект постановления о создании временной следственной комиссии для расследования обстоятельств смерти народного депутата Антона Полякова.

Источник: проект постановления на сайте Верховной Рады

Детали: 9 ноября в аппарате Верховной Рады зарегистрировали проект постановления, инициатором которого стала Скороход, о создании ВСК о расследовании обстоятельств смерти Полякова.

Смерть депутата расследует Национальная полиция.

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