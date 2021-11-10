НАН прогнозує, що за тиждень Україна пройде пік кількості смертей від COVID-19

У Національній академії наук України повідомляють, що за кількістю позитивних ПЛР-тестів Україна пройшла піковий період захворювань на коронавірус.

Джерело: результати аналізу захворюваності COVID-19 в Україні за минулий місяць на сайті НАН

Деталі: Вчені НАН вважають, що за останні два тижні Україна пройшла найвищі показники захворювань. Динаміка кількості позитивних ПЛР-тестів знизилася на 15% за останні 10 днів.

Однак, на думку вчених НАН, піковий період у контексті летальних випадків і госпіталізацій іще не пройдено. До 23 листопада вони прогнозують ще більше зростання кількості смертей через COVID-19.

Так само динаміка позитивних ПЛР-тестів у Києві свідчить про наближення пікового періоду.

Також у НАН підрахували, що за статистикою кожен п’ятий госпіталізований пацієнт із коронавірусом помирає в лікарні (відсоток летальності серед госпіталізованих 20%). Загалом летальність наразі тримається показника близькою до 3%.

За даними їхнього аналізу, серед вакцинованих шансів потрапити до лікарні з коронавірусом на 87% менше, ніж серед невакцинованих. Серед вакцинованих однією дозою - на 67% менше.

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