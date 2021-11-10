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НАН прогнозує, що за тиждень Україна пройде пік кількості смертей від COVID-19

Середа, 10 листопада 2021, 14:17
НАН прогнозує, що за тиждень Україна пройде пік кількості смертей від COVID-19
ФОТО: УП, Ельдар Сарахман

У Національній академії наук України повідомляють, що за кількістю позитивних ПЛР-тестів Україна пройшла піковий період захворювань на коронавірус.

Джерело: результати аналізу захворюваності COVID-19 в Україні за минулий місяць на сайті НАН

Деталі: Вчені НАН вважають, що за останні два тижні Україна пройшла найвищі показники захворювань. Динаміка кількості позитивних ПЛР-тестів знизилася на 15% за останні 10 днів.

Однак, на думку вчених НАН, піковий період у контексті летальних випадків і госпіталізацій іще не пройдено. До 23 листопада вони прогнозують ще більше зростання кількості смертей через COVID-19.

Так само динаміка позитивних ПЛР-тестів у Києві свідчить про наближення пікового періоду.

Також у НАН підрахували, що за статистикою кожен п’ятий госпіталізований пацієнт із коронавірусом помирає в лікарні (відсоток летальності серед госпіталізованих 20%). Загалом летальність наразі тримається показника близькою до 3%.

За даними їхнього аналізу, серед вакцинованих шансів потрапити до лікарні з коронавірусом на 87% менше, ніж серед невакцинованих. Серед вакцинованих однією дозою - на 67% менше.

Передісторія:

  • В Україні в цілому фіксують менше випадків, ніж минулого тижня, але смертей - більше. За добу 10 листопада виявили понад 23 тисячі нових заражень, ушпиталили майже 6 тис. пацієнтів і 720 людей померло.
  • У Києві 10 листопада виявили "рекордну" кількість загиблих від COVID-19 за добу - 73 смерті.
  • Мер Києва заявив, що в Києві черги не лише до місць у "ковідних" лікарнях, але й "черги" померлих у крематорій. Також хвороба вражає велику кількість дітей, тож школи в столиці не відкриють.
  • 9 листопада Україна випередила США за кількістю летальних випадків від коронавірусної хвороби.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїввакцинація
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