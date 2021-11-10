НАН прогнозує, що за тиждень Україна пройде пік кількості смертей від COVID-19
У Національній академії наук України повідомляють, що за кількістю позитивних ПЛР-тестів Україна пройшла піковий період захворювань на коронавірус.
Джерело: результати аналізу захворюваності COVID-19 в Україні за минулий місяць на сайті НАН
Деталі: Вчені НАН вважають, що за останні два тижні Україна пройшла найвищі показники захворювань. Динаміка кількості позитивних ПЛР-тестів знизилася на 15% за останні 10 днів.
Однак, на думку вчених НАН, піковий період у контексті летальних випадків і госпіталізацій іще не пройдено. До 23 листопада вони прогнозують ще більше зростання кількості смертей через COVID-19.
Так само динаміка позитивних ПЛР-тестів у Києві свідчить про наближення пікового періоду.
Також у НАН підрахували, що за статистикою кожен п’ятий госпіталізований пацієнт із коронавірусом помирає в лікарні (відсоток летальності серед госпіталізованих 20%). Загалом летальність наразі тримається показника близькою до 3%.
За даними їхнього аналізу, серед вакцинованих шансів потрапити до лікарні з коронавірусом на 87% менше, ніж серед невакцинованих. Серед вакцинованих однією дозою - на 67% менше.
Передісторія:
- В Україні в цілому фіксують менше випадків, ніж минулого тижня, але смертей - більше. За добу 10 листопада виявили понад 23 тисячі нових заражень, ушпиталили майже 6 тис. пацієнтів і 720 людей померло.
- У Києві 10 листопада виявили "рекордну" кількість загиблих від COVID-19 за добу - 73 смерті.
- Мер Києва заявив, що в Києві черги не лише до місць у "ковідних" лікарнях, але й "черги" померлих у крематорій. Також хвороба вражає велику кількість дітей, тож школи в столиці не відкриють.
- 9 листопада Україна випередила США за кількістю летальних випадків від коронавірусної хвороби.