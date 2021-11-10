НАН прогнозирует, что через неделю Украина пройдёт пик количества смертей от COVID-19

В Национальной академии наук Украины сообщают, что по количеству положительных ПЦР-тестов Украина прошла пиковый период заболеваний коронавирусом.

Источник: результаты анализа заболеваемости COVID-19 в Украине за прошлый месяц на сайте НАН

Детали: Ученые НАН считают, что за последние две недели Украина прошла самые высокие показатели заболеваний. Динамика количества положительных ПЦР-тестов снизилась на 15% за последние 10 дней.

Однако, по мнению ученых НАН, пиковый период в контексте летальных исходов и госпитализаций еще не пройден. До 23 ноября они прогнозируют еще большее увеличение количества смертей из-за COVID-19.

Также динамика положительных ПЦР-тестов в Киеве свидетельствует о приближении пикового периода.

Также в НАН подсчитали, что по статистике, каждый пятый госпитализированный пациент с коронавирусом умирает в больнице (процент летальности среди госпитализированных 20%). В целом летальность держится показателя близкому к 3%.

По данным их анализа, среди вакцинированных шансов попасть в больницу с коронавирусом на 87% меньше, чем среди невакцинированных. Среди вакцинированных одной дозой – на 67% меньше.

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