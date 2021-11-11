Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Колектив Kyiv Post не пішов на умови Ківана і готовий створити нове видання

Четвер, 11 листопада 2021, 13:58
Колектив Kyiv Post не пішов на умови Ківана і готовий створити нове видання
Kyiv Post, фото з Twitter Oleksiy Sorokin

Звільнений колектив англомовного українського видання "Kyiv Post" після заяви про його закриття пропонував власнику Аднану Ківану продати видання, натомість він запропонував звільненим працівникам повернутися на роботу – і отримав відмову. 

Джерело: повідомлення журналістки Анни Миронюк у Facebook 

Пряма мова: "10 листопада ми вдруге провели перемовини з власником видання, одеським забудовником Аднаном Ківаном. Ми запропонували йому продати Kyiv Post, щоб вийти з конфліктної ситуації. Ківан відмовився. 

Натомість він запропонував звільненому колективу з 50 людей можливість повернутись в Kyiv Post з новим менеджментом. Та команда вважає неможливим співробітництво з власником, який намагається впливати на редакцію та позбавляється незручних журналістів.

Але це не кінець. Якщо нам не вдасться зберегти бренд Kyiv Post, ми збережемо його цінності. Ми заявляємо про готовність започаткувати нове медіа".

Деталі: Анна Миронюк повідомила, що команда працює над розробкою стратегії та бізнес-моделі, а потенційних інвесторів та рекламодавців запросила на cторінку savethekyivpost.com.

У пості перелічено 34 журналістів, які дякують за підтримку.

Передісторія:

  • 8 листопада на сайті видання з’явилася заява про тимчасову зупинку роботи "для перезавантаження". Водночас, працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю, а їх раптово звільнили, позбавивши доступу до сайту й сторінок у соцмережах.
  • Посли європейських країн в Україні висловили занепокоєння через ситуацію довкола ймовірного закриття Kyiv Post.
  • В Офісі президента заявили, що "неприємно здивовані" спробами пов’язати закриття видання із тиском президента Володимира Зеленського.
  • Власник видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що ні на нього особисто, ні на редакцію видання не тиснули з Офісу президента стосовно зміни редакційної політики.
  • Новий гендиректор Kyiv Post Люк Шеньє вирішив обговорити зі звільненою редакцією видання можливість продовження співпраці.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗМІсвобода словамедіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
Усі новини...
Реклама: