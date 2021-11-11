Колектив Kyiv Post не пішов на умови Ківана і готовий створити нове видання
Звільнений колектив англомовного українського видання "Kyiv Post" після заяви про його закриття пропонував власнику Аднану Ківану продати видання, натомість він запропонував звільненим працівникам повернутися на роботу – і отримав відмову.
Джерело: повідомлення журналістки Анни Миронюк у Facebook
Пряма мова: "10 листопада ми вдруге провели перемовини з власником видання, одеським забудовником Аднаном Ківаном. Ми запропонували йому продати Kyiv Post, щоб вийти з конфліктної ситуації. Ківан відмовився.
Натомість він запропонував звільненому колективу з 50 людей можливість повернутись в Kyiv Post з новим менеджментом. Та команда вважає неможливим співробітництво з власником, який намагається впливати на редакцію та позбавляється незручних журналістів.
Але це не кінець. Якщо нам не вдасться зберегти бренд Kyiv Post, ми збережемо його цінності. Ми заявляємо про готовність започаткувати нове медіа".
Деталі: Анна Миронюк повідомила, що команда працює над розробкою стратегії та бізнес-моделі, а потенційних інвесторів та рекламодавців запросила на cторінку savethekyivpost.com.
У пості перелічено 34 журналістів, які дякують за підтримку.
Передісторія:
- 8 листопада на сайті видання з’явилася заява про тимчасову зупинку роботи "для перезавантаження". Водночас, працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю, а їх раптово звільнили, позбавивши доступу до сайту й сторінок у соцмережах.
- Посли європейських країн в Україні висловили занепокоєння через ситуацію довкола ймовірного закриття Kyiv Post.
- В Офісі президента заявили, що "неприємно здивовані" спробами пов’язати закриття видання із тиском президента Володимира Зеленського.
- Власник видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив, що ні на нього особисто, ні на редакцію видання не тиснули з Офісу президента стосовно зміни редакційної політики.
- Новий гендиректор Kyiv Post Люк Шеньє вирішив обговорити зі звільненою редакцією видання можливість продовження співпраці.