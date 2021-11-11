Колектив Kyiv Post не пішов на умови Ківана і готовий створити нове видання

Звільнений колектив англомовного українського видання "Kyiv Post" після заяви про його закриття пропонував власнику Аднану Ківану продати видання, натомість він запропонував звільненим працівникам повернутися на роботу – і отримав відмову.

Джерело: повідомлення журналістки Анни Миронюк у Facebook

Пряма мова: "10 листопада ми вдруге провели перемовини з власником видання, одеським забудовником Аднаном Ківаном. Ми запропонували йому продати Kyiv Post, щоб вийти з конфліктної ситуації. Ківан відмовився.

Натомість він запропонував звільненому колективу з 50 людей можливість повернутись в Kyiv Post з новим менеджментом. Та команда вважає неможливим співробітництво з власником, який намагається впливати на редакцію та позбавляється незручних журналістів.

Але це не кінець. Якщо нам не вдасться зберегти бренд Kyiv Post, ми збережемо його цінності. Ми заявляємо про готовність започаткувати нове медіа".

Деталі: Анна Миронюк повідомила, що команда працює над розробкою стратегії та бізнес-моделі, а потенційних інвесторів та рекламодавців запросила на cторінку savethekyivpost.com.

У пості перелічено 34 журналістів, які дякують за підтримку.

Передісторія: