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Коллектив Kyiv Post не пошел на условия Кивана и готов создать новое издание

Четверг, 11 ноября 2021, 13:58
Коллектив Kyiv Post не пошел на условия Кивана и готов создать новое издание
Kyiv Post, фото из Twitter Oleksiy Sorokin

Уволенный коллектив англоязычного украинского издания "Kyiv Post" после заявления о его закрытии предлагал владельцу Аднану Кивану продать издание, вместо этого он предложил уволенным работникам вернуться на работу – и получил отказ.

Источник: сообщение журналистки Анны Миронюк в Facebook

Прямая речь: "10 ноября мы повторно провели переговоры с владельцем издания, одесским застройщиком Аднаном Киваном. Мы предложили ему продать Kyiv Post, чтобы выйти из конфликтной ситуации. Киван отказался.

Он предложил уволенному коллективу из 50 человек возможность вернуться в Kyiv Post с новым менеджментом. Но команда считает невозможным сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляется от неудобных журналистов.

Но это не конец. Если нам не удастся сохранить бренд Kyiv Post, то мы сохраним его ценности. Мы заявляем о готовности положить начало новому медиа".

Детали: Анна Миронюк сообщила, что команда работает над разработкой стратегии и бизнес-модели, а потенциальных инвесторов и рекламодателей пригласила на страницу savethekyivpost.com.

В посте перечислены 34 журналиста, которые благодарят за поддержку.

Предыстория:

  • 8 ноября на сайте издания появилось заявление о временной приостановке работы "для перезагрузки". В то же время работники редакции сообщили, что издание закрыли полностью, а их внезапно уволили, лишив доступа к сайту и страницам в соцсетях.
  • Послы европейских стран в Украине выразили обеспокоенность по поводу ситуации вокруг вероятного закрытия Kyiv Post.
  • В Офисе президента заявили, что "неприятно удивлены" попытками связать закрытие издания с давлением президента Владимира Зеленского.
  • Владелец издания Kyiv Post Аднан Киван заявил, что ни на него лично, ни на редакцию издания не давили из Офиса президента относительно изменений в редакционной политике.
  • Новый гендиректор Kyiv Post Люк Шенье решил обсудить с уволенной редакцией издания возможность продолжения сотрудничества.

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Темы: СМИсвобода словамедиа
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