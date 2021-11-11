Коллектив Kyiv Post не пошел на условия Кивана и готов создать новое издание

Уволенный коллектив англоязычного украинского издания "Kyiv Post" после заявления о его закрытии предлагал владельцу Аднану Кивану продать издание, вместо этого он предложил уволенным работникам вернуться на работу – и получил отказ.

Источник: сообщение журналистки Анны Миронюк в Facebook

Прямая речь: "10 ноября мы повторно провели переговоры с владельцем издания, одесским застройщиком Аднаном Киваном. Мы предложили ему продать Kyiv Post, чтобы выйти из конфликтной ситуации. Киван отказался.

Он предложил уволенному коллективу из 50 человек возможность вернуться в Kyiv Post с новым менеджментом. Но команда считает невозможным сотрудничество с владельцем, который пытается влиять на редакцию и избавляется от неудобных журналистов.

Но это не конец. Если нам не удастся сохранить бренд Kyiv Post, то мы сохраним его ценности. Мы заявляем о готовности положить начало новому медиа".

Детали: Анна Миронюк сообщила, что команда работает над разработкой стратегии и бизнес-модели, а потенциальных инвесторов и рекламодателей пригласила на страницу savethekyivpost.com.

В посте перечислены 34 журналиста, которые благодарят за поддержку.

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