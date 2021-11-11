Меркель у розмові з Путіним поскаржилась на Лукашенка і нагадала про "Нормандію"

У другій за два дні розмові з президентом РФ Владіміром Путіним канцлерка Німеччини Ангела Меркель зосередилася на питанні мігрантів на білорусько-польському кордоні, а також говорила йому про необхідність активізувати перемовини у Нормандському форматі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке за підсумками розмови, оприлюдненому німецькою стороною.

"Канцлерка наголосила, що ситуація (на білорусько-польському кордоні - ред.) створена білоруським режимом, який використовує беззахисних людей задля гібридної атаки проти ЄС", - йдеться у тексті.

Меркель також підняла питання про безпекову ситуацію на сході України і в регіоні та "закликала президента РФ просувати перемовини у Нормандському форматі задля виконання Мінських домовленостей і мирного врегулювання конфлікту".

У комюніке Кремля раніше повідомили, що Путін у розмові поскаржився Меркель "на деструктивну політику Києва", зокрема використання безпілотника, на "провокаційну активність" США і НАТО" в Чорному морі, а щодо міграційної кризи наполягав говорити напряму з Лукашенком.

Як повідомлялося, Меркель телефонувала Путіну також 10 листопада щодо ситуації на білорусько-польському кордоні і просила його вплинути.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".

Франція та Німеччина розкритикували Україну, однак президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ захищають Україну і діятимуть так далі.

Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів їм, що Україна не порушувала Мінських домовленостей при застосуванні турецьких безпілотників "Байрактар" на Донбасі.