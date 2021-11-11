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Меркель в разговоре с Путиным пожаловалась на Лукашенко и напомнила о "Нормандии"

Четверг, 11 ноября 2021, 20:53

Во втором за два дня разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель сосредоточилась на вопросе мигрантов на белорусско-польской границе, а также говорила ему о необходимости активизировать переговоры в Нормандском формате.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике по итогам разговора, обнародованном германской стороной.

"Канцлер подчеркнула, что ситуация (на белорусско-польской границе - ред.) создана белорусским режимом, который использует беззащитных людей для гибридной атаки против ЕС", - говорится в тексте.

Меркель также подняла вопрос о ситуации на востоке Украины и в регионе в целом и "призвал президента РФ продвигать переговоры в Нормандском формате для выполнения Минских договоренностей и мирного урегулирования конфликта".

В коммюнике Кремля ранее сообщили, что Путин в разговоре пожаловался Меркель "на деструктивную политику Киева", в частности использование беспилотника, на "провокационную активность" США и НАТО" в Черном море, а по поводу миграционного кризиса настаивал говорить напрямую с Лукашенко.

Меркель звонила Путину также 10 ноября в связи с ситуацией на белорусско-польской границе и просила его повлиять.

Напомним, 26 октября 2021 года в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".

Франция и Германия раскритиковали Украину, однако президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ защищают Украину и будут действовать так далее.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил на критику, что Украина не нарушала Минские соглашения, применяя "Байрактар" на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МеркельПутиннормандский формат
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