"Ми не знаємо, якими є наміри Росії" – Блінкен про ситуацію на кордоні України

Сполучені Штати і Євросоюз висловили занепокоєння незвичними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: Голос Америки

Деталі: "Нас дуже непокоять певні незвичні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в п'ятницю, відповідаючи на питання преси щодо повідомлень про нагромадження Росією військ поблизу кордону з Україною.

"Ми не знаємо, якими є наміри Росії", – додав він, але нагадав, що "відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення".

Він повторив, що з боку Росії буде "серйозною помилкою намагатись повторити скоєне в 2014 році".

Подібну заяву Блінкен озвучував цього тижня під час пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні.

Заявили про занепокоєння діями Росії і в ЄС.

Європейський Союз непокоїть військова діяльність Росії поблизу кордону з Україною, заявив речник ЄС з питань зовнішньої політики Пітер Стано пресі у п'ятницю.

"Ми продовжуємо спостерігати за ситуацією, і отримана нами інформація викликає певне занепокоєння", – сказав Стано.

В уряді США уважно стежать за пересуваннями російських військ.

В середу Блінкен заявив, що наміри Росії щодо накопичення військ вздовж кордону України лишаються невідомими, але новий акт агресії проти України став би для Росії "серйозною помилкою".

За його словами, будь-які дії, спрямовані на загострення або агресивні дії, викличуть у США занепокоєння.

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