"Ми не знаємо, якими є наміри Росії" – Блінкен про ситуацію на кордоні України
Сполучені Штати і Євросоюз висловили занепокоєння незвичними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною.
Джерело: Голос Америки
Деталі: "Нас дуже непокоять певні незвичні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в п'ятницю, відповідаючи на питання преси щодо повідомлень про нагромадження Росією військ поблизу кордону з Україною.
"Ми не знаємо, якими є наміри Росії", – додав він, але нагадав, що "відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення".
Він повторив, що з боку Росії буде "серйозною помилкою намагатись повторити скоєне в 2014 році".
Подібну заяву Блінкен озвучував цього тижня під час пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні.
Заявили про занепокоєння діями Росії і в ЄС.
Європейський Союз непокоїть військова діяльність Росії поблизу кордону з Україною, заявив речник ЄС з питань зовнішньої політики Пітер Стано пресі у п'ятницю.
"Ми продовжуємо спостерігати за ситуацією, і отримана нами інформація викликає певне занепокоєння", – сказав Стано.
В уряді США уважно стежать за пересуваннями російських військ.
В середу Блінкен заявив, що наміри Росії щодо накопичення військ вздовж кордону України лишаються невідомими, але новий акт агресії проти України став би для Росії "серйозною помилкою".
За його словами, будь-які дії, спрямовані на загострення або агресивні дії, викличуть у США занепокоєння.
Передісторія:
- 8 листопада комітет Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
- У Міністерстві оборони України не підтвердили перекидання російських військ до кордону.
- Авторитетні американські видання The Washington Posti Politico на початку листопада оприлюднили докази перекидання російських військ до українського кордону.
- США повідомили союзникам з Європейського Союзу про те, що Росія може враховувати можливість вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.