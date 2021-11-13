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"Ми не знаємо, якими є наміри Росії" – Блінкен про ситуацію на кордоні України

Субота, 13 листопада 2021, 00:18
Ми не знаємо, якими є наміри Росії – Блінкен про ситуацію на кордоні України
ФОТО: ABC NEWS

Сполучені Штати і Євросоюз висловили занепокоєння незвичними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною.

Джерело: Голос Америки

Деталі: "Нас дуже непокоять певні незвичні пересування сил, які ми спостерігаємо на кордоні з Україною", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в п'ятницю, відповідаючи на питання преси щодо повідомлень про нагромадження Росією військ поблизу кордону з Україною.

"Ми не знаємо, якими є наміри Росії", – додав він, але нагадав, що "відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення".

Він повторив, що з боку Росії буде "серйозною помилкою намагатись повторити скоєне в 2014 році".

Подібну заяву Блінкен озвучував цього тижня під час пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Вашингтоні.

Заявили про занепокоєння діями Росії і в ЄС.

Європейський Союз непокоїть військова діяльність Росії поблизу кордону з Україною, заявив речник ЄС з питань зовнішньої політики Пітер Стано пресі у п'ятницю.

"Ми продовжуємо спостерігати за ситуацією, і отримана нами інформація викликає певне занепокоєння", – сказав Стано.

В уряді США уважно стежать за пересуваннями російських військ.

В середу Блінкен заявив, що наміри Росії щодо накопичення військ вздовж кордону України лишаються невідомими, але новий акт агресії проти України став би для Росії "серйозною помилкою".

За його словами, будь-які дії, спрямовані на загострення або агресивні дії, викличуть у США занепокоєння.

Передісторія:

  • 8 листопада комітет Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
  • У Міністерстві оборони України не підтвердили перекидання російських військ до кордону.
  • Авторитетні американські видання The Washington PostPolitico на початку листопада оприлюднили докази перекидання російських військ до українського кордону.
  • США повідомили союзникам з Європейського Союзу про те, що Росія може враховувати можливість вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнаРосія
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