"Мы не знаем, каковы намерения России" – Блинкен о ситуации на границе Украины

Соединенные Штаты и Евросоюз выразили обеспокоенность необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной.

Источник: Голос Америки

Детали: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, отвечая на вопросы прессы по поводу сообщений о накоплении Россией войск вблизи границы с Украиной.

"Мы не знаем, каковы намерения России", – добавил он, но напомнил, что "известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".

Он повторил, что со стороны России будет "серьезной ошибкой пытаться повторить содеянное в 2014 году".

Подобное заявление Блинкен озвучивал на этой неделе на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

Заявили о беспокойстве действиями России и в ЕС.

Европейский Союз беспокоит военная деятельность России вблизи границы с Украиной, заявил спикер ЕС по вопросам внешней политики Питер Стано прессе в пятницу.

"Мы продолжаем наблюдать за ситуацией, и полученная нами информация вызывает определенную обеспокоенность", – сказал Стано.

В правительстве США пристально наблюдают за передвижениями российских войск.

В среду Блинкен заявил, что намерения России с накоплением войск вдоль границы Украины остаются неизвестными, но новый акт агрессии против Украины стал бы для России "серьезной ошибкой".

По его словам, любые действия, направленные на обострение или агрессивные действия, вызовут в США беспокойство.

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