Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держсекретар США: Лукашенко мігрантами відволікає від дій РФ на кордоні з Україною

Неділя, 14 листопада 2021, 22:27
Держсекретар США: Лукашенко мігрантами відволікає від дій РФ на кордоні з Україною
Ентоні Блінкен, Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що криза з мігрантами, влаштована Білоруссю на кордоні з Польщею, спрямована на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною.

Джерело: Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау, повідомляє Держдеп США

Деталі: У неділю Держдеп США повідомив, що в суботу Блінкен провів розмову з Рау.

Дослівно: "Держсекретар Блінкен підтвердив підтримку США Польщі перед цинічною експлуатацією вразливих мігрантів режимом Лукашенка.

Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розбрат та спрямовані на те, щоб відволікти від дій Росії на кордоні з Україною".

Більше деталей: Блінкен та Рау засудили використання мігрантів і закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, запроваджених Заходом, - порушення прав людини та основних свобод білоруського народу.

Держсекретар США також висловив подяку Польщі за активну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Передісторія:

  • Авторитетні американські видання The Washington Post Politico на початку листопада оприлюднили докази перекидання російських військ до українського кордону.
  • У Міністерстві оборони України не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а комітет Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
  • США повідомили союзникам з Європейського Союзу про те, що Росія може враховувати можливість вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • Раніше Блінкен заявляв, що "відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення".

Читайте також: Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАБілорусьПольщаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
США
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
Усі новини...
Реклама: