Держсекретар США: Лукашенко мігрантами відволікає від дій РФ на кордоні з Україною

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що криза з мігрантами, влаштована Білоруссю на кордоні з Польщею, спрямована на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною.

Джерело: Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау, повідомляє Держдеп США

Деталі: У неділю Держдеп США повідомив, що в суботу Блінкен провів розмову з Рау.

Дослівно: "Держсекретар Блінкен підтвердив підтримку США Польщі перед цинічною експлуатацією вразливих мігрантів режимом Лукашенка.

Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розбрат та спрямовані на те, щоб відволікти від дій Росії на кордоні з Україною".

Більше деталей: Блінкен та Рау засудили використання мігрантів і закликали Лукашенка усунути корінні причини санкцій, запроваджених Заходом, - порушення прав людини та основних свобод білоруського народу.

Держсекретар США також висловив подяку Польщі за активну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Передісторія:

Авторитетні американські видання The Washington Post i Politico на початку листопада оприлюднили докази перекидання російських військ до українського кордону.

У Міністерстві оборони України не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а комітет Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.

США повідомили союзникам з Європейського Союзу про те, що Росія може враховувати можливість вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.

Раніше Блінкен заявляв, що "відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення".

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