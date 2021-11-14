Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной

Воскресенье, 14 ноября 2021, 22:27
Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной
Энтони Блинкен, Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что кризис с мигрантами, устроенный Беларусью на границе с Польшей, направлен на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.

Источник: Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, сообщает Госдеп США

Детали: В воскресенье Госдеп США сообщил, что в субботу Блинкен провел разговор с Рау.

Дословно: "Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США Польше перед лицом циничной эксплуатации уязвимых мигрантов режимом Лукашенко.

Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь от действий России на границе с Украиной".

Больше деталей: Блинкен и Рау осудили использование мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных Западом, - нарушение прав человека и основных свобод белорусского народа.

Госсекретарь США также выразил благодарность Польше за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Предыстория:

  • Авторитетные американские издания The Washington Post Politico в начале ноября опубликовали доказательства переброски российских войск близко к украинской границе.
  • В Министерстве обороны Украины не подтвердили переброску российских войск на границу, а комитет Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка РФ.
  • США сообщили союзникам из Европейского Союза о том, что Россия может учитывать возможность вторжения в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со снабжением энергоресурсов.
  • Блинкен ранее заявил, что "известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".

Читайте также: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАБеларусьПольшаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
США
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
США и Германия выступают против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите – СМИ
США не верят в раскол НАТО из-за предоставления Украине кассетных боеприпасов
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: