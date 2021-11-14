Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что кризис с мигрантами, устроенный Беларусью на границе с Польшей, направлен на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.
Источник: Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, сообщает Госдеп США
Детали: В воскресенье Госдеп США сообщил, что в субботу Блинкен провел разговор с Рау.
Дословно: "Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США Польше перед лицом циничной эксплуатации уязвимых мигрантов режимом Лукашенко.
Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь от действий России на границе с Украиной".
Больше деталей: Блинкен и Рау осудили использование мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных Западом, - нарушение прав человека и основных свобод белорусского народа.
Госсекретарь США также выразил благодарность Польше за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Предыстория:
- Авторитетные американские издания The Washington Post i Politico в начале ноября опубликовали доказательства переброски российских войск близко к украинской границе.
- В Министерстве обороны Украины не подтвердили переброску российских войск на границу, а комитет Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка РФ.
- США сообщили союзникам из Европейского Союза о том, что Россия может учитывать возможность вторжения в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со снабжением энергоресурсов.
- Блинкен ранее заявил, что "известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".
Читайте также: Лукашенко поднимает ставки: что даст диктатору шантаж Брюсселя волной мигрантов