Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что кризис с мигрантами, устроенный Беларусью на границе с Польшей, направлен на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.

Источник: Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, сообщает Госдеп США

Детали: В воскресенье Госдеп США сообщил, что в субботу Блинкен провел разговор с Рау.

Дословно: "Госсекретарь Блинкен подтвердил поддержку США Польше перед лицом циничной эксплуатации уязвимых мигрантов режимом Лукашенко.

Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют раздор и направлены на то, чтобы отвлечь от действий России на границе с Украиной".

Больше деталей: Блинкен и Рау осудили использование мигрантов и призвали Лукашенко устранить коренные причины санкций, введенных Западом, - нарушение прав человека и основных свобод белорусского народа.

Госсекретарь США также выразил благодарность Польше за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Предыстория:

Авторитетные американские издания The Washington Post i Politico в начале ноября опубликовали доказательства переброски российских войск близко к украинской границе.

В Министерстве обороны Украины не подтвердили переброску российских войск на границу, а комитет Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка РФ.

США сообщили союзникам из Европейского Союза о том, что Россия может учитывать возможность вторжения в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со снабжением энергоресурсов.

Блинкен ранее заявил, что "известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".

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