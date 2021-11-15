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У “Голосі” хочуть ТСК з перевірки на фальсифікації виборів мера Харкова

Понеділок, 15 листопада 2021, 12:27
Олександра Устінова. Фото з facebook

Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова звинуватила керівництво партії в причетності до фальсифікацій на виборах мера Харкова й проситиме створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування порушень.

Джерело: трансляція погоджувальної ради ВРУ із виступом Устінової

Пряма мова: "Ми чули про величезні порушення, які відбувались, які були зафіксовані мережею "Опора". І, чесно кажучи, мені зараз сумно дивитися, що ми зараз повертаємося в 2004 рік, у "ківаловщину" (практику фальсифікацій результатів виборів на президентських виборах 2004 року, коли Центральну виборчу комісію очолював Сергій Ківалов - ред.). 

Про те, що зараз, коли мережа "Опора", коли всі міжнародні спостерігачі виходять і говорять про кричущі порушення, про те, що вибори були сфальсифіковані. На жаль, представники партії, яку я колись представляла (Голос - ред.), теж до цього долучилися. 

Я вважаю, що парламент зараз має зайняти ту позицію, принципову, яка має зберегти демократію і чесні, прозорі вибори в цій країні. Тому я дуже прошу: ми будемо ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії, яка буде розслідувати, чи відбувалися порушення і фальсифікації під час виборів міського голови в Харкові".

Деталі: Очільниця мережі "Опора" Ольга Айвазовська написала 12 листопада у Facebook, що представники партії "Голос" у Харківській міській територіальній виборчій комісії зігнорували скарги спостерігачів про фальшування протоколів. Крім того, активістка натякнула, що представники "Голосу" перешкоджали роботі спостерігачів "Опори".

Довідково: Устінова не вважає себе членом фракції "Голос", хоча була обрана до парламенту в списку цієї партії й формально досі зберігає членство у фракції. Разом із ще дев’ятьома депутатами цієї фракції вони сформували власне депутатське об’єднання "Справедливість"

Передісторія:

  • Спостерігачі громадської організації "Опора" заявили 1 листопада про фальшування результатів виборів на користь переможця Ігоря Терехова.
  • Суд не задовольнив позови "Опори" до виборчих комісій стосовно розбіжностей у протоколах, хоча визнав їхню наявність.
  • 31 жовтня Харківська територіальна виборча комісія оголосила Терехова переможцем позачергових виборів міського голови. 11 листопада він офіційно склав присягу та набув повноважень мера міста.

Денис Карловський, УП
Теми: ХарківГолосвибори


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