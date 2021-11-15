У “Голосі” хочуть ТСК з перевірки на фальсифікації виборів мера Харкова

Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова звинуватила керівництво партії в причетності до фальсифікацій на виборах мера Харкова й проситиме створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування порушень.

Джерело: трансляція погоджувальної ради ВРУ із виступом Устінової

Пряма мова: "Ми чули про величезні порушення, які відбувались, які були зафіксовані мережею "Опора". І, чесно кажучи, мені зараз сумно дивитися, що ми зараз повертаємося в 2004 рік, у "ківаловщину" (практику фальсифікацій результатів виборів на президентських виборах 2004 року, коли Центральну виборчу комісію очолював Сергій Ківалов - ред.).

Про те, що зараз, коли мережа "Опора", коли всі міжнародні спостерігачі виходять і говорять про кричущі порушення, про те, що вибори були сфальсифіковані. На жаль, представники партії, яку я колись представляла (Голос - ред.), теж до цього долучилися.

Я вважаю, що парламент зараз має зайняти ту позицію, принципову, яка має зберегти демократію і чесні, прозорі вибори в цій країні. Тому я дуже прошу: ми будемо ініціювати створення Тимчасової слідчої комісії, яка буде розслідувати, чи відбувалися порушення і фальсифікації під час виборів міського голови в Харкові".

Деталі: Очільниця мережі "Опора" Ольга Айвазовська написала 12 листопада у Facebook, що представники партії "Голос" у Харківській міській територіальній виборчій комісії зігнорували скарги спостерігачів про фальшування протоколів. Крім того, активістка натякнула, що представники "Голосу" перешкоджали роботі спостерігачів "Опори".

Довідково: Устінова не вважає себе членом фракції "Голос", хоча була обрана до парламенту в списку цієї партії й формально досі зберігає членство у фракції. Разом із ще дев’ятьома депутатами цієї фракції вони сформували власне депутатське об’єднання "Справедливість".

Передісторія: