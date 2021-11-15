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В "Голосе" хотят ВСК для проверки фальсификаций на выборах мэра Харькова

Понедельник, 15 ноября 2021, 12:27

Народная депутат от фракции "Голос" Александра Устинова обвинила руководство партии в причастности к фальсификациям на выборах мэра Харькова и будет просить создать Временную следственную комиссию для расследования нарушений.

Источник: трансляция согласительного совета ВРУ с выступлением Устиновой

Прямая речь: "Мы слышали об огромных нарушениях, зафиксированых сетью "Опора". И, честно говоря, мне сейчас грустно смотреть, что мы сейчас возвращаемся в 2004 год, в "киваловщину" (практику фальсификаций результатов выборов на президентских выборах 2004 года, когда Центральную избирательную комиссию возглавлял Сергей Кивалов – ред.).

О том, что сейчас, когда сеть "Опора", когда все международные наблюдатели выходят и говорят о вопиющих нарушениях, о том, что выборы были сфальсифицированы. К сожалению, представители партии, которую я когда-то представляла (Голос – ред.), тоже к этому приобщились.

Я считаю, что парламент сейчас должен занять позицию, принципиальную, которая должна сохранить демократию и честные, прозрачные выборы в этой стране. Поэтому я очень прошу: мы будем инициировать создание Временной следственной комиссии, которая будет расследовать, происходили ли нарушения и фальсификации во время выборов городского головы в Харькове".

Детали: Глава сети "Опора" Ольга Айвазовская написала 12 ноября в Facebook, что представители партии "Голос" в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии проигнорировали жалобы наблюдателей о фальсификации протоколов. Кроме того, активистка намекнула, что представители "Голоса" препятствовали работе наблюдателей "Опоры".

Справка: Устинова не считает себя членом фракции Голос, хотя была избрана в парламент в списке этой партии и формально до сих пор сохраняет членство во фракции. Вместе с еще девятью депутатами этой фракции они сформировали собственное депутатское объединение "Справедливость".

Предыстория:

  • Наблюдатели общественной организации "Опора" заявили 1 ноября о фальсификации результатов выборов в пользу победителя Игоря Терехова.
  • Суд не удовлетворил иски "Опоры" к избирательным комиссиям относительно разногласий в протоколах, хотя признал их наличие.
  • 31 октября Харьковская территориальная избирательная комиссия объявила Терехова победителем внеочередных выборов городского головы. 11 ноября он официально принял присягу и вступил  полномочия мэра города.

Денис Карловский, УП
Темы: ХарьковГолосвиборы
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