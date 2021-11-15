Суддя з банками грошей: справа Чауса пішла до суду

Скриншот з відеозвернення Чауса, опублікованого навесні 2021 року

Детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою передали до суду справу колишнього судді Миколи Чауса.

Джерело: повідомлення пресслужби НАБУ, facebook-сторінка САП

Деталі: Дії колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва кваліфікували за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу – "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням".

Агенти НАБУ доводять, що Чаус вимагав та отримав хабар розміром 150 тисяч доларів.

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Передісторія: