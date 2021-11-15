Суддя з банками грошей: справа Чауса пішла до суду
Понеділок, 15 листопада 2021, 15:54
Детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою передали до суду справу колишнього судді Миколи Чауса.
Джерело: повідомлення пресслужби НАБУ, facebook-сторінка САП
Деталі: Дії колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва кваліфікували за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу – "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням".
Агенти НАБУ доводять, що Чаус вимагав та отримав хабар розміром 150 тисяч доларів.
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Передісторія:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили суддю на хабарництві, коли він ховав гроші в скляну банку. Проте суддя незабаром залишив територію України, поки народні депутати зволікали з позбавленням його суддівського імунітету.
- 2017 року його знайшли в Молдові, де він тривалий час очікував рішення стосовно надання йому політичного притулку.
- Весною 2021 року його викрали невідомі в Кишиневі. Недовзі в мережі почали з’являтися звернення самого Чауса, що він хоче судитися стосовно його викрадення.
- 30 липня екссуддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. Суддю забрали представники Служби безпеки до Києва.
- 4 серпня Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт.
Денис Карловський, УП