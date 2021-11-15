Судья с банками денег: дело Чауса направили в суд
Понедельник, 15 ноября 2021, 15:54
Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой передали в суд дело бывшего судьи Николая Чауса.
Источник: сообщение прессслужбы НАБУ, facebook-страница САП
Детали: Действия бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева квалифицировали по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса – "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженное с вымогательством".
Агенты НАБУ доказывают, что Чаус требовал и получил взятку в размере 150 тысяч долларов.
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Предыстория:
- 9 августа 2016 детективы НАБУ поймали судью на взяточничестве, когда он прятал деньги в стеклянную банку. Однако судья вскоре покинул территорию Украины, пока народные депутаты медлили с голосованием о лишении его судейского иммунитета.
- В 2017 году его нашли в Молдове, где он долгое время ожидал решения о предоставлении ему политического убежища.
- Весной 2021 года его похитили неизвестные в Кишиневе. После этого в сети начали появляться обращения самого Чауса, что он якобы хочет судиться по поводу его похищения.
- 30 июля экс-судья пришел в нижнем белье в сельский совет Мазуровки в Винницкой области. Судью забрали представители Службы безопасности в Киев.
- 4 августа Чаусу отправили под круглосуточный домашний арест.
Денис Карловский, УП