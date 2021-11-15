Судья с банками денег: дело Чауса направили в суд

Скриншот из видео обращения Чауса, опубликованного весной 2021 года

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой передали в суд дело бывшего судьи Николая Чауса.

Источник: сообщение прессслужбы НАБУ, facebook-страница САП

Детали: Действия бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева квалифицировали по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса – "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженное с вымогательством".

Агенты НАБУ доказывают, что Чаус требовал и получил взятку в размере 150 тысяч долларов.

Знать больше: История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского

Предыстория: