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Новини 16 листопада: "тисяча Зеленського", підозра "антивакцинатору"

Вівторок, 16 листопада 2021, 21:04
Новини 16 листопада: тисяча Зеленського, підозра антивакцинатору
Володимир Зеленський, фото: Дмитро Ларін, уп

"Тисячу Зеленського" не дадуть грошима на руки і обмежать її використання; СБУ оголосила підозру в захопленні влади "головному антивакцинатору" — актуальні новини 16 листопада.

Про "тисячу Зеленського"

Тисячу гривень, які президент Володимир Зеленський обіцяв усім щепленим двома дозами проти коронавірусу, неможливо буде отримати готівкою на руки – ці гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити на певний перелік послуг.

Речник президента уточнив, що перелік послуг сформували таким чином, щоб підтримати послуги, які найбільше, на думку влади, постраждали від пандемії коронавірусу і карантинних обмежень. 

Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що виплату анонсованої президентом 1 тисячі гривень для повністю вакцинованих проти Covid-19 профінансують самі ж українці, які платять податки.

Про підозру "антивакцинатору"

СБУ повідомила про підозру лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву і заблокувала їхню всеукраїнську мережу — зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийвакцинаціякоронавірус
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