ОПЗЖ хотіла перевірки конституційності амністії євромайданівців – КСУ відмовив
Велика палата Конституційного Суду відмовила в проханні народних депутатів з "Опозиційної платформи - За життя" перевірити амністію учасників Революції гідності на відповідність нормам Конституції.
Джерело: пресслужба КСУ
Дослівно: "На засіданні Великої палати також постановлено ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України".
Деталі: Відповідне рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню.
Конституційне подання підписали 50 народних депутатів. Серед підписантів увесь склад фракції "ОПЗЖ", позафракційний депутат Олександр Дубінський, покійний Антон Поляков та Анна Скороход із депутатської групи "За майбутнє".
Довідково: Закон ухвалили 21 лютого 2014 року, в розпал Революції гідності, щоби не допустити переслідування протестувальників з боку правоохоронців.
Передісторія:
- 2 червня 2020 року ОПЗЖ із Дубінським направили подання до КСУ перевірити відповідність амністії "євромайданівців" до норм Конституції.
- Чинна генеральна прокурорка Ірина Венедіктова також критикувала цей закон, що забороняє правоохоронцям розслідувати злочини, скоєні в ході протестів у центрі Києва взимку 2013-2014 року. Мовляв, через його норми неможливо розслідувати деякі вбивства на Майдані.
- Попередній генеральний прокурор Руслан Рябошапка назвав тоді ідею своєї наступниці "безглуздою", однак визнав, що закон потрібно доопрацювати.
- У Державному бюро розслідувань посилалися на моніторинговий звіт ООН, який також критикує норми закону про амністію майданівців. Міжнародні спостерігачів вважають, що він перешкоджає неупередженому та ефективному розслідуванню порушень прав і свобод людини в ході Революції гідності.