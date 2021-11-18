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ОПЗЖ хотіла перевірки конституційності амністії євромайданівців – КСУ відмовив

Четвер, 18 листопада 2021, 18:18
ОПЗЖ хотіла перевірки конституційності амністії євромайданівців – КСУ відмовив
Фото: Валерій Шмаков

Велика палата Конституційного Суду відмовила в проханні народних депутатів з "Опозиційної платформи - За життя" перевірити амністію учасників Революції гідності на відповідність нормам Конституції.

Джерело: пресслужба КСУ 

Дослівно: "На засіданні Великої палати також постановлено ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України".

Деталі: Відповідне рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

Конституційне подання підписали 50 народних депутатів. Серед підписантів увесь склад фракції "ОПЗЖ", позафракційний депутат Олександр Дубінський, покійний Антон Поляков та Анна Скороход із депутатської групи "За майбутнє".

Довідково: Закон ухвалили 21 лютого 2014 року, в розпал Революції гідності, щоби не допустити переслідування протестувальників з боку правоохоронців.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: МайданКСЄвромайданОПЗЖ
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