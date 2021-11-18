ОПЗЖ хотела проверки конституционности амнистии евромайдановцев - КСУ отказал
Большая палата Конституционного Суда отказала в просьбе народных депутатов из "Оппозиционной платформы – За жизнь" проверить амнистию участников Революции достоинства на соответствие нормам Конституции.
Источник: пресс-служба КСУ
Дословно: "На заседании Большой палаты также вынесено постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц касательно событий, имевших место во время проведения мирных собраний, и признание утратившими силу некоторых законов Украины".
Детали: Соответствующее решение суда окончательно и не подлежит обжалованию.
Конституционное представление подписали 50 народных депутатов. Среди подписавших весь состав фракции "ОПЗЖ", внефракционный депутат Александр Дубинский, покойный Антон Поляков и Анна Скороход из депутатской группы "За будущее".
Справка: Закон был принят 21 февраля 2014 года, в разгар Революции достоинства, чтобы не допустить преследования протестующих со стороны правоохранителей.
Предыстория:
- 2 июня 2020 года ОПЗЖ с Дубинским направили представление в КСУ проверить соответствие амнистии "евромайдановцев" нормам Конституции.
- Действующий генеральный прокурор Ирина Венедиктова также критиковала этот закон, запрещающий правохранителям расследовать преступления, совершенные в ходе протестов в центре Киева зимой 2013-2014 года. По ее словам, из-за его норм невозможно расследовать некоторые убийства на Майдане.
- Предыдущий генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал тогда идею своей преемницы "бессмысленной", однако признал, что закон нужно доработать.
- В Государственном бюро расследований ссылались на мониторинговый отчет ООН, также критикующий нормы закона об амнистии майдановцев. Международные наблюдатели считают, что он препятствует беспристрастному и эффективному расследованию нарушений прав и свобод человека в ходе Революции достоинства.