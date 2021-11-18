Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОПЗЖ хотела проверки конституционности амнистии евромайдановцев - КСУ отказал

Четверг, 18 ноября 2021, 18:18
ОПЗЖ хотела проверки конституционности амнистии евромайдановцев - КСУ отказал

Большая палата Конституционного Суда отказала в просьбе народных депутатов из "Оппозиционной платформы – За жизнь" проверить амнистию участников Революции достоинства на соответствие нормам Конституции.

Источник: пресс-служба КСУ

Дословно: "На заседании Большой палаты также вынесено постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц касательно событий, имевших место во время проведения мирных собраний, и признание утратившими силу некоторых законов Украины".

Детали: Соответствующее решение суда окончательно и не подлежит обжалованию.

Конституционное представление подписали 50 народных депутатов. Среди подписавших весь состав фракции "ОПЗЖ", внефракционный депутат Александр Дубинский, покойный Антон Поляков и Анна Скороход из депутатской группы "За будущее".

Справка: Закон был принят 21 февраля 2014 года, в разгар Революции достоинства, чтобы не допустить преследования протестующих со стороны правоохранителей.

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МайданКСЕвромайданОПЗЖ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь может заставить РФ отказаться от агрессии
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
Все новости...
Реклама: