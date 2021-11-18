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ОПЗЖ хотела проверки конституционности амнистии евромайдановцев - КСУ отказал

Четверг, 18 ноября 2021, 19:18

Большая палата Конституционного Суда отказала в просьбе народных депутатов из "Оппозиционной платформы – За жизнь" проверить амнистию участников Революции достоинства на соответствие нормам Конституции.

Источник: пресс-служба КСУ

Дословно: "На заседании Большой палаты также вынесено постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц касательно событий, имевших место во время проведения мирных собраний, и признание утратившими силу некоторых законов Украины".

Детали: Соответствующее решение суда окончательно и не подлежит обжалованию.

Конституционное представление подписали 50 народных депутатов. Среди подписавших весь состав фракции "ОПЗЖ", внефракционный депутат Александр Дубинский, покойный Антон Поляков и Анна Скороход из депутатской группы "За будущее".

Справка: Закон был принят 21 февраля 2014 года, в разгар Революции достоинства, чтобы не допустить преследования протестующих со стороны правоохранителей.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: МайданКСЕвромайданОПЗЖ
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