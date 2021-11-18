"Серйозний удар": Офісу президента не сподобалося, які документи оприлюднила Соколова

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звіт розвідки щодо "вагнерівців", опублікований журналісткою Яніною Соколовою, що підтверджує підготовку в Україні спецоперації "Авеню" щодо затримання найманців ПВК "Вагнер" і той факт, що її фінальний етап було перенесено за рішенням вищого військово- політичного керівництва

Джерело: коментар Подоляка, наданий "Українській правді"

Пряма мова Подоляка: "Зараз, нарешті, можна попередньо розставити всі крапки над "i" у великій та скандальній історії з вагнерівцями. Говоритиму жорстко.

На мій погляд, абсолютно некоректно, тим більше у державі, що воює, коли громадяни цієї держави "вивалюють" у публічну площину методи роботи власної розвідки, розкривають алгоритми, методики і навіть абсолютно непублічні цілі роботи розвідників. Це дуже серйозний і болісний удар по наших можливостях як держави – коли відкрили конкретні факти про документування учасників війни проти України, яке проводилося з 2014 року.

Наш противник тепер знає всі найважливіші нюанси того, як нашим розвідникам і спецслужбам вдавалося збирати докази винуватості росіян".

Цьому передувало: 17 листопада журналісти Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування, в якому ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба пояснював, що глава Офісу президента Андрій Єрмак пропонував відкласти на тиждень втілення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі з 27 липня 2020 року.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на це заявив, що Андрій Єрмак "не міг навіть пробувати керувати розвідкою і тим більше якимись її оперативними заходами" за своїми посадовими обов’язками, а Белінгкет "не може незалежно верифікувати частину ключових повідомлень".

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