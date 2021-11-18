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"Серьезный удар": Офису президента не понравилось, какие документы обнародовала Соколова

Четверг, 18 ноября 2021, 20:15
подоляк, фото оп

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на отчет разведки по "вагнеровцам", опубликованный журналисткой Яниной Соколовой, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства.

Источник: комментарий Подоляка, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь Подоляка: "Сейчас, наконец, можно предварительно расставить все точки над "i" в большой и скандальной истории с вагнеровцами. Буду говорить жестко.

На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывают алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков. Это очень серьёзный и болезненный удар по нашим возможностям как государства – когда сделали открытыми конкретные факты о документировании участников войны против Украины, которое проводилось с 2014 года.

Наш противник знает теперь все важнейшие нюансы того, как нашим разведчикам и спецслужбам удавалось собирать доказательства виновности россиян".

Этому предшествовало: 17 ноября журналисты Bellingcat и The Insider обнародовали расследование, в котором экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба объяснял, что глава Офиса президента Андрей Ермак предлагал отложить на неделю воплощение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе с 27 июля 2020 года.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на это заявил, что Андрей Ермак "не мог даже пробовать руководить разведкой и тем более какими-то ее оперативными мероприятиями" по своим должностным обязанностям, а Беллингкет "не может независимо верифицировать часть ключевых сообщений".

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Украинская правда
Темы: Офис президентаВагнермедиа
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