Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг

поляков, фото с его фейсбука

Полиция получила доступ к телефону экс-нардепа Антона Полякова. В ближайшее время Нацполиция обещает провести новый брифинг и озвучить подробности.

Источник: глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский в эфире "Право на власть"

Прямая речь Монастырского: "Сейчас завершается проведение всех необходимых экспертиз. Кроме того, мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова.

Я думаю, в ближайшее время будет брифинг Нацполиции, которая расскажет подробности, которые собственно, составили полностью пазл, связанный с этим событием".

Детали: Монастырский пообещал, что МВД будет полностью помогать новосозданной ВСК по расследованию смерти Полякова.

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