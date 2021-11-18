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Полиция получила доступ к телефону Полякова и проведет новый брифинг

Четверг, 18 ноября 2021, 23:14
поляков, фото с его фейсбука

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский рассказал подробности расследования смерти экс-нардепа Антона Полякова, что к его телефону получили доступ. В ближайшее время Нацполиция обещает брифинг.

Источник: Монастырский в эфире "Право на власть"

Прямая речь Монастырского: "Сейчас завершается проведение всех необходимых экспертиз. Кроме того, мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова.

Я думаю, в ближайшее время будет брифинг Нацполиции, которая расскажет подробности, которые собственно, составили полностью пазл, связанный с этим событием".

Детали: Монастырский пообещал, что МВД будет полностью помогать новосозданной ВСК по расследованию смерти Полякова.

Предыстория:

  • Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
  • Полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
  • В МВД сообщили, что в организме Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.
  • Позже первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в организме Полякова, кроме метадона и алкоголя, нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

Роман Петренко, УП
Темы: МонастырскийМВДполицияПоляковВерховная Рада
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