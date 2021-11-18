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"Ці документи цінні для суспільства": Соколова відповіла на звинувачення Офісу президента

Четвер, 18 листопада 2021, 22:55
Ці документи цінні для суспільства: Соколова відповіла на звинувачення Офісу президента
соколова, фото з її фейсбук-сторінки

Журналістка Яніна Соколова відповіла раднику глави Офісу президента Михайлу Подоляку на звинувачення в тому, що оприлюднені нею документи "нанесли серйозний удар Україні". Медійниця наголосила, що її інформація лише підтверджує розслідування Bellingcat, а також є цінною для суспільства.

Джерело: Соколова в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Соколової: "Офіс президента в агонії. Оприлюднені нами документи не є для них новими. Але документи внутрішнього процесу спецоперації - це доказ. Не домисли, а прямий доказ.

Власне це і дратує зараз всю команду президента, яка спочатку вустами Єрмака говорила про вигаданість від початку до кінця, а президент після довгих місяців мовчання сказав, що довірився Лукашенку, тому "ой, він нас обманув, не вийшло".

Оприлюднені мною документи - демонстрація брехні і непрофесійності. Реакція на публікацію- явна агонія. Щодо закидів стосовно оприлюднення документів, які начебто нашкодять ГУР. Це неправда. Оприлюднені нами документи підтверджують сказане раніше Белінгкет. Всі нові для публічного простору позивні у документах затерті в цілях безпеки. Я - журналіст. Моя справа- викривати і демонструвати людям правду".

Деталі: Соколова наголосила, що оприлюднені нею документи цінні як для суспільства, так і для майбутнього слідства.

Передісторія:

  • Подоляк відреагував на звіт розвідки щодо "вагнерівців", опублікований журналісткою Яніною Соколовою, що підтверджує підготовку в Україні спецоперації "Авеню" щодо затримання найманців ПВК "Вагнер" і той факт, що її фінальний етап було перенесено за рішенням вищого військово- політичного керівництва
  • 17 листопада журналісти Bellingcat та The Insider оприлюднили розслідування, в якому ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба пояснював, що глава Офісу президента Андрій Єрмак пропонував відкласти на тиждень втілення спецоперації щодо "вагнерівців", аби не зірвати домовленості з Росією щодо перемир’я на Донбасі з 27 липня 2020 року.
  • Подоляк на це заявив, що Андрій Єрмак "не міг навіть пробувати керувати розвідкою і тим більше якимись її оперативними заходами" за своїми посадовими обов’язками, а Белінгкет "не може незалежно верифікувати частину ключових повідомлень".

Читайте також: "Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"

330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаВагнеррозвідка
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