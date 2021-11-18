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"Эти документы ценны для общества": Соколова ответила на обвинения Офиса президента

Четверг, 18 ноября 2021, 22:55
Эти документы ценны для общества: Соколова ответила на обвинения Офиса президента
соколова, фото с ее фейсбук-страницы

Журналистка Янина Соколова ответила советнику главы Офиса президента Михаила Подоляка на обвинение в том, что обнародованные ею документы "нанесли серьезный удар Украине". Медийница подчеркнула, что ее информация только подтверждает расследование Bellingcat, а также ценна для общества.

Источник: Соколова в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Соколовой: "Офис президента в агонии. Обнародованные нами документы не являются для них новыми. Но документы внутреннего процесса спецоперации – это доказательство. Не домыслы, а прямое доказательство.

Собственно, это и раздражает сейчас всю команду президента, которая сначала устами Ермака говорила о вымышленности от начала до конца, а президент после долгих месяцев молчания сказал, что доверился Лукашенко, поэтому "ой, он нас обманул, не получилось".

Обнародованные мной документы – демонстрация лжи и непрофессионализма. Реакция на публикацию – явная агония. Что касается обнародования документов, которые якобы навредят ГУР. Это неправда. Обнародованные нами документы подтверждают сказанное ранее Беллингкет. Все новые для публичного пространства позывные в документах затерты в целях безопасности. Я – журналист. Мое дело – разоблачать и демонстрировать людям правду".

Детали: Соколова подчеркнула, что обнародованные ею документы ценны как для общества, так и будущего следствия.

Предыстория:

  • Подоляк отреагировал на отчет разведки по "вагнеровцам", опубликованный журналисткой Яниной Соколовой, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства.
  • 17 ноября журналисты Bellingcat и The Insider обнародовали расследование, в котором экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба объяснял, что глава Офиса президента Андрей Ермак предлагал отложить на неделю воплощение спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе с 27 июля 2020 года.
  • Подоляк на это заявил, что Андрей Ермак "не мог даже пробовать руководить разведкой и тем более какими-то ее оперативными мероприятиями" по своим должностным обязанностям, а Беллингкет "не может независимо верифицировать часть ключевых сообщений".

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Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаВагнерразведка
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